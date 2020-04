Responsabilidad civil

Hace un tiempo atrás fui invitado a una recepción en honor al profesor Robert Force, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Tulane. El profesor Force es una especie de gurú del derecho marítimo y fui su alumno. En mi último semestre en la universidad tomé un seminario sobre transporte marítimo que él dictaba. Comenzaba el año 1991, y en Panamá se debatía el trato legal que recibirían los afectados por los saqueos que siguieron a la invasión norteamericana hacía aproximadamente un año atrás. Mi trabajo de investigación en el seminario se tituló (en inglés): Defensas y exclusiones de abrumadora fuerza humana en el contexto del transporte multimodal y la invasión norteamericana de Panamá. Detrás de este largo título se escondían dos conceptos que suenan igual, pero no se parecen: casualidad y causalidad.

La casualidad se refiere a un acontecimiento impredecible e irresistible. Lo que en la doctrina anglosajona se llama “Force Majeure” (lo del nombre del profesor también fue una casualidad). Para esa tradición jurídica, ésta se divide en dos: “Acts of God” (Actos de Dios) y “Restraint of Princes” (Restricciones de los Príncipes). La primera se refiere a lo que el artículo 34d del Código Civil de Panamá llama “caso fortuito”, mientras que la segunda se refiere a lo que esta norma llama “fuerza mayor”. Caso fortuito son básicamente acontecimientos de la naturaleza, como huracanes, terremotos, tsunamis y similares. La segunda se refiere a actos de las autoridades (los “príncipes”) u otras causales similares donde interviene la fuerza de los seres humanos. Fuerza mayor son actos de la autoridad, como requisiciones, cierre de vías y cuarentenas.

Mi trabajo analizaba dos eventos de fuerza mayor que chocaron entre sí en el contexto de la invasión. Lo primero fue la invasión en sí. Esta se considera un “acto de guerra” para efectos de las coberturas en las pólizas de seguros y el transporte multimodal. Lo segundo fueron los saqueos que siguieron a la invasión. La mayoría de las pólizas de seguros vigentes en la época excluían cobertura por actos de guerra, pero incluían coberturas por saqueos y vandalismo. Por mi parte, luego de analizar la casuística norteamericana aplicable al tema en el contexto del transporte multimodal, llegué a la conclusión de que la determinación de responsabilidad dependería de algo más que la casualidad. Esta dependería de la causalidad. En otras palabras, ¿qué fue lo que ocasionó la pérdida? ¿Fue el acto de guerra? Por ejemplo: un misil cayendo sobre un comercio; o, ¿fue el saqueo que siguió a la invasión?

Luego de más de ocho años desde la invasión y realizadas ya las pérdidas a los comercios, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 10 de marzo de 1998, determinó que las aseguradoras no eran responsables por la pérdida. La Sala concluyó que “La sociedad panameña atravesaba una crisis; pero no estaba en caos, en el grado de los saqueos que se produjeron, los que tuvieron como causa directa la invasión norteamericana que sufrió el país…” Con esta conclusión, la Sala absolvió a la aseguradora en ese caso, utilizando el criterio de que los saqueos no hubieran ocurrido de no ser por el acto de guerra. Al estar los daños causados por actos de guerra excluidos de la cobertura, el hecho de que los saqueos fueron la causa directa de la pérdida no era suficiente para dejar de aplicar la exclusión de cobertura. Para la Sala Primera, la causalidad podía ser indirecta, siempre y cuando la casualidad (acto de guerra) se encontrara excluida de las coberturas.

En la coyuntura actual nos encontramos ante una situación similar, pero que, en lugar de involucrar dos ejemplos de fuerza mayor, involucra uno de caso fortuito, seguido de uno de fuerza mayor. El caso fortuito es, sin duda, la “pandemia”. Salvo que se prueben algunas descabelladas teorías de conspiración, se trata de un caso fortuito. Un impredecible evento de la naturaleza. Pero, a raíz de la pandemia surge un elemento de indudable fuerza mayor que es la cuarentena. Y de esta última puede salir otro que son los saqueos (esperemos que eso no pase). Viéndonos en el espejo de la invasión norteamericana, se podrá decir que la cuarentena fue causada por la pandemia y los saqueos fueron causados por la cuarentena. En tal caso, ¿será la pandemia la causa principal y las otras dos causas subsidiarias? La conclusión sobre como operará la causalidad ante esta casualidad se la dejo a los tribunales de justicia y a la historia.

El autor es abogado y docente universitario