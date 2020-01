¿Es ciega la justicia?

Juan B. Gómez

Hace poco asistí, en el Club David, a la conferencia del Dr. Carlos Iván Zúñiga sobre “Recomendaciones para combatir la corrupción en Panamá”.

Como siempre, el Dr. Zúñiga desplegó su gran conocimiento del derecho y su profunda preocupación por los temas patrióticos. Mostró gran optimismo en la recuperación de la dignidad de nuestras instituciones republicanas.

Cuando terminó, fui a la tribuna, y después de felicitarlo por su brillante disertación, le pedí su opinión para lograr que la justicia sea administrada correctamente. Hice énfasis en el hecho de que, entre los 8 mil ó 9 mil detenidos en las cárceles del país, no haya un solo millonario, un solo oligarca ni un solo narcotraficante de los grandes. Viendo así las cosas tenemos que pensar que en Panamá sólo delinquen los pobres. Y de este hecho se deriva tal vez gran parte de la corrupción que nos agobia. Porque si los crímenes no se juzgan como deben ser juzgados, se los aprueba con la absolución.

Recordé el cuento de Anatole France, Crainquebille, en el que un verdulero llamó a un policía “sinvergüenza”, y el juez del barrio lo condenó a 15 días de prisión. Pero al quedar solo el juez, reflexionaba: “Dicen que la justicia es ciega, ¿pero hubiera yo condenado a 15 días de prisión al presidente de Francia, a un ministro de Estado, o a cualquier personaje de la política o del mundo empresarial, que hubiera llamado ‘sinvergüenza’ al policía? Claro que no” (escribo de memoria).

Ahora sí voy a citar textualmente a Anatole France –según la opinión del juez que condenó al verdulero: “Crainquebille hubiera sido absuelto si fuera el más fuerte La justicia es social, y sólo espíritus perversos pretenden hacerla humana y sensible. Sobre todo, no le exijáis que sea justa; no necesita serlo, puesto que es justicia y hasta diré que la idea de una justicia justa, sólo ha podido nacer en la cabeza de un anarquista ”.

Por supuesto que la noche de la conferencia del Dr. Zúñiga no cité textualmente como ahora las reflexiones del juez que condenó al pobre verdulero. Esa noche sólo me limité a preguntarle, qué se podía hacer para sacar a nuestra justicia de la camisa de fuerza en que está metida

El Dr. Zúñiga insistió en su optimismo; y yo deseo, sinceramente, que se logren sus propósitos.