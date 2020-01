El club de los protegidos

Con gran desconcierto leí la noticia de que el Ente Regulador de los Servicios Públicos resolvió cerrar los puertos que permiten efectuar transmisiones de voz vía internet. Esta resolución se suma a una “corta” lista que hay en el país de aquellos que han ingresado al club de los privilegiados, con protecciones que otras industrias no tienen. Lo desconcertante de esta situación es que se da en momentos en los cuales nuestros gobernantes claman estrategias de libre mercado. Entre estos se encuentran las empresas de telefonía, electricidad, seguido de Panama Ports, las aseguradoras, los bancos, y no podemos dejar por fuera a los transportistas. A manera de ejemplo me voy a referir a casos específicos de cada uno de ellos, analizados desde la perspectiva de un ciudadano.

Cable & Wireless, luego de estar recibiendo más de lo que el INTEL recibía por usuario (y que nos prueben lo contrario), hace su lobbying para vendernos la idea del “rebalanceo” de tarifas locales e internacionales ante la apertura en el 2003 de la telefonía, con la consecuente presión para reducir los costos de llamadas internacionales de cara a la revolución del internet. Incrementaron entonces los costos de las llamadas locales y ahora que se acerca enero de 2003 nos cierran los puertos de internet quedándose con su incremento en llamadas locales. Seremos los testigos próximamente de ver qué pasa con las tarifas internacionales. Si una situación similar hubiese pasado en mi industria, en primer lugar no tuviese a ninguna institución a la cual pudiese acudir para que me protegiese de las tendencias de la globalización. Como empresario local, desearía que por decreto obligaran a los panameños a comprar mis productos a través de los dealers autorizados, prohibiéndoles a los consumidores que los traigan de afuera. Imagínese también que los correos nacionales o las empresas de courier logren prohibir el uso de e-mail.

El Corredor Sur nos hace una “reestructuración” tarifaria, para no llamarla incremento, y se refugia como otros en la seguridad jurídica de las inversiones. En la electricidad tenemos el “factor de demanda”. A Panama Ports se le hace la “equiparación”. Las aseguradoras tienen sus famosas “tablas” y si no te gustan los incrementos en sus anualidades, tienes la “libertad de escoger” entre otras aseguradoras con el pleno conocimiento de que existe el temor fundado de que seamos rechazados o nos pongan limitaciones para aceptarnos. Por último, están los transportistas, que de alguna forma cuentan con el beneplácito de alguien para seguir operando sus vehículos con exorbitantes cuentas pendientes año tras año por multas no pagadas, cuando los ciudadanos mortales sabemos que por B/.0.25 pendientes, a nosotros se nos niega la placa.

¿Qué inversionista panameño, bajo el concepto de libre mercado, tiene al Gobierno a su lado para asegurar que su rentabilidad esté asegurada? En la práctica uno invierte con el consabido riesgo de que si los factores de demanda por su producto cambian o se generan nuevos productos o industrias que compitan con el suyo, su rentabilidad se afecta. En una economía de libre mercado, el consumidor es el que finalmente toma la decisión y los gobiernos hacen cumplir las reglas que los ciudadanos hemos acordado. Esto, salvo que el consumidor esté haciendo negocios con uno de los sectores protegidos. ¿Y la CLICAC?, bien gracias y usted, porque nuestros gobernantes han optado porque las telecomunicaciones, electricidad, banca, transporte y seguros se excluyan de su ámbito. Los sectores que le quedan a CLICAC son efectivamente los sectores en donde realmente existe la libre competencia, en donde no hay posibilidad de que los empresarios se pongan de acuerdo y donde el consumidor cuenta con opciones de elegir con quién quiere hacer negocio. A nuestros gobernantes les pedimos que sean coherentes en sus planteamientos sobre el libre mercado, y facultar al organismo que mejor pueda representar el interés de los consumidores. Invitemos también a la inversión extranjera, pero que cada inversionista mida y asuma sus riesgos.