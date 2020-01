Más color para el Metro Bus

PROPUESTA

Más allá de la virtud, o de la falta de ella, de la nueva flota de metro buses para transportar pasajeros por largas distancias sin fomentar dolores de glúteos entre ellos, el Metro Bus sufre de una grave desventaja frente a la moribunda flota de diablos rojos: son aburridos y son caros. Ni un solo turista se llevará de recuerdo una foto de un Metro Bus, nadie se reirá de las ocurrencias de los artistas que decoran los diablos rojos, tan originalmente. Cuántos niños se perderán la experiencia inolvidable de conocer a grandes figuras de la historia nacional, cultural, deportiva y universal, gracias a sus retratos pintados en las puertas de emergencia de los antiguos buses escolares. Y, por si fuera poco ese sacrificio, hay que pagar $1.25 por viajar en estos nuevos buses.

Me pregunto si habrá intenciones por parte de la Autoridad de Transporte Terrestre, del Instituto Nacional de Cultura o de la empresa administradora del sistema de Metro Bus de salvar estas obras de expresión artística tan propias de nuestra tierra. Por si este tema no ha sido tocado antes, me permito exponer una sencilla y beneficiosa propuesta para salvar este bien cultural nacional: Utilizar los metro buses como plataforma de anuncios publicitarios. No necesariamente todas las unidades, pero las suficientes para rebajar el costo del pasaje en $0.25 a $1.00; y que esos anuncios sean elaborados al estilo de los diablos rojos.

Empresas cerveceras, licoreras, aseguradoras, supermercados, en fin, toda empresa panameña o radicada en Panamá, orgullosa de estarlo, no dudaría en promocionar su producto o servicio de esta manera. Yo me tomaría con ganas una cerveza, cuyo anuncio que me saluda desde un bus con los colores que siempre he visto en mis calles; esa aseguradora de panameños para panameños demuestra su compromiso conmigo y mi país, estando al costado de ese bus.

Con esto, no solo se apoya la cultura nacional y la plusvalía económica, también, se apoya a los usuarios de manera indirecta y les damos, nuevamente, a los turistas la oportunidad de llevarse inolvidables recuerdos fotográficos de nuestro país. Pero, sobre todo, le devolvemos color a nuestra ciudad de Panamá, ese color que le quita lo aburrido a la vida, que ojalá le quite lo aburrido y algo de lo caro al Metro Bus.