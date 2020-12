¡Con la música hasta el final!

Entretenimiento

Cuando uno tiene el privilegio de llegar a cierta edad, uno forzosa o inadvertidamente hace un recuento de su vida, llegando, incluso, a contemplar nuestra mortalidad. Durante ese tiempo, recordamos las cosas, los momentos que hicieron feliz nuestra niñez y juventud. En mi caso, al hacer ese recuento, dos cosas me vienen a la mente: los pasquines y la música.

De niño, tuve un maestro, Carlos Erskine, que ponía pasquines en un mostrador al lado del salón, para que leyéramos durante el recreo. A su vez, los compañeros de trabajo de mi papá, Beto Casal y Abel Muñoz (ambos q.e.p.d.), me obsequiaban pasquines de superhéroes. Mi ya fallecido padre, Manuel González, también contribuía a la empresa, y me compraba revistas de mi interés y pasquines por igual. De hecho, mi papá, a los 81 años, todavía leía y re-leía Las Aventuras de Asterix. Todo eso, sin querer, me ayudó a aprender a dibujar, y de alguna manera ha sido heredado por mi hija, Alexandra Cecilia.

Pero, si de música se trata, bueno, eso comenzó, desde niño, absorbiendo todo lo que escuchaba en la radio, sea español o inglés. Y, aunque en mi casa se escuchaba mayormente música típica – mis padres son santeños –, poco a poco, cuando el imperio del sello musical Fania surgió, me uní al fenómeno de la salsa. Por suerte, para los que gustábamos de la música con pasión, existían muchas tiendas de discos de acetato en Panamá: discoteca Central, Grecha, Discolandia, Casa Herez, Fountainebleau, Palacio Musical, y tantas otras. Eventualmente, todas ellas desaparecieron, con excepción de una: Fountainebleau.

Comencé a comprar en Fountainebleau desde su inicio, en 1971, en la Galería Central, la cual, si no me equivoco, estaba recién estrenada. En esos tiempos, ese edificio era uno de los más modernos en la Avenida Central. Allí, conocí a su dueño, Néstor Jiménez, y, desde entonces, hemos sido amigos. Al haber paulatinamente desaparecido la competencia, era religión para mí ir a Fountatinebleau a nutrirme de música, y gastar lo que me daban mis padres, incluyendo Cecilia, mi madre, en LPs (discos de acetato, larga duración). ¿Quién iba a pensar que lo que comenzó como una boutique de ropa, a la cual luego se añadieron acetatos musicales, duraría 49 años? Vienen a mi memoria las dos jóvenes atractivas que estaban allí desde el principio, si bien recuerdo, una se llamaba Olivia. Recuerdo, también, que Néstor cambió una vez el nombre “Fountainebleau” a “Tamborito”, para luego volver al nombre original.

Creo que el secreto de la longevidad de Néstor en el negocio fue su capacidad de reinventarse y el vender sus productos a precios accesibles. Comenzó vendiendo acetatos (LPs y 45s), luego evolucionó a discos compactos y, ya en los últimos años, viendo que los acetatos estaban de vuelta, volvió a venderlos.

Al haber cerrado sus puertas para siempre, Néstor ha sido celebrado como se merece, y ha visto ese reconocimiento con la publicación de varios artículos en los medios locales. Yo no podía faltar –aunque tarde– a dicha celebración.

Quisiera pensar que Néstor y yo de alguna manera envejecimos juntos, Néstor llevándome la delantera por varios años. Él me conoció siendo yo un adolescente en la escuela secundaria, y luego llegó a conocer a mi familia años después. En ocasiones también me sorprendía con regalitos musicales y buenos descuentos en mis compras.

Con la clausura de Fountainebleau – además de perder un centro cultural musical para siempre–, siento que la música de mi tiempo se está escapando de mis manos. Este ciclo comenzó con el lamentable fallecimiento de mi padre y el de mi hermanito, Francisco Bush Buckley, de quien fui honrado al escribir un homenaje en este diario.

Fueron momentos felices los que compartimos, Néstor, y mis viajes a Panamá han perdido otra necesaria escala para alimentar mi alma. Espero que los años que nos quedan en este mundo, los batallemos como titanes, con la música hasta el final.

¡Ah!, y si nos encontramos en la otra vida, ya te puedo ver tratando de vender los discos de los combos nacionales a quien quiera escucharlos.

El autor es ciudadano