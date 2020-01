Una condena ejemplar

‘ FEMICIDIOS’

Recientemente, la Corte Internacional de Derechos Humanos, a propósito de los mismos, emitió una resolución condenatoria de los múltiples y crecientes homicidios de mujeres (femicidios) y las constantes desapariciones ocurridas en México, con dramática incidencia en Ciudad Juárez. Pero la condena no es eufemística, destaca de manera muy concreta la responsabilidad del Estado mexicano en estos crímenes, pues pese al argumento de “haber hecho todo lo posible para dilucidar la temática”, no ha hecho lo suficiente, consintiendo la impunidad de los casos y la continuidad de los mismos.

Se le acusa no sólo de omisión investigativa, sino de prohijar la impunidad y la falta de prevención en la innumerables cantidad de víctimas femeninas, cuyos crímenes acusan un perfil claramente genérico, a pesar de que el Estado mexicano, al igual que todos los latinoamericanos, suscribieron la Convención Belem Do Para, encaminada a desterrar la discriminación, el maltrato y la subordinación femenina, en los países signatarios.

Esta resolución tiene un carácter histórico porque se constituye en una herramienta de singular importancia para todos (as) los que denuncian de manera sistemática este flagelo epidémico, que agobia a las mujeres, no sólo en Juárez o México, sino en toda Latinoamérica.

Recordemos que, recientemente, una panameña fue víctima de su ex pareja en México y, hasta la fecha, por razones que la razón no comprende, nacional e internacionalmente, el caso ha caído en el olvido.

En Panamá los femicidios, aumentan de manera alarmante a ciencia y paciencia de aquellos (as) que deberían no sólo proteger la vida de las mujeres sino, invariablemente, evitar el cercenamiento de las mismas. Y es que el problema no ocupa un lugar significativo en nuestras políticas de gobierno, aunque se instalen institutos y se “incorporen en las agendas políticas”, así como tampoco lo ocupa de manera científicamente programada, el combate al crimen organizado y a la delincuencia, incluida la de cuello blanco.

Respecto a lo anterior escuchamos, ahora y antes, declaraciones sonoras acerca de las tácticas y estrategias para eliminar la criminalidad; pero la realidad demuestra palmariamente que nos rebasan los actos delincuenciales.

Hoy, salir a la calle se ha convertido en un acto de arrojo, debido a la peligrosidad que registra el entorno social; sin embargo, para muchas mujeres, no sólo la calle es un terreno agresivo; el hogar constituye uno de los espacios más inseguros; allí terminan agredidas y asesinadas por sus parejas, a título de considerarlas una propiedad privada, como revela una de nuestras vernáculas canciones: “tú eres mi vida, mi propiedad privada”.

El hogar que, según Alberti, “es más que una casa” se constituye, en múltiples ocasiones, en la arena movediza que empantana la cotidianidad familiar femenina, por lo que nuestras autoridades de todas las instancias: jurídicas y políticas, por sensibilidad o conveniencia, deben mirarse en el espejo que hoy alumbra a México, pues su reflejo no tarda en proyectarse a toda América. De allí que es imperativo que “los gobiernos de la región desarrollen políticas que ayuden a transformar la sociedad para que “la igualdad ante la ley se convierta en la igualdad ante la vida”. (Norma Enríquez).

Así las cosas, recomendamos a nuestras autoridades “remojar su barba”, ante la inminente deuda que tienen que saldar por falta de instrumentos asertivos y voluntad política, para enfrentar con perspectiva de género, el problema que afecta de manera insostenible la vida de nuestras congéneres, llámense Vanessa o Betzi Mendizábal.