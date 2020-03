Coronavirus, ¿qué hacer?

SALUD

El Covid-19, como se llama a la enfermedad producida por un nuevo virus (SARS-CoV-2), aparecido en la ciudad china de Wuhan y que se ha propagado a más de 60 países en todo el mundo, es una infección de síntomas respiratorios leves que ha demostrado tener la capacidad de transmitirse de persona a persona a través de las gotitas de saliva al toser.

Tiene un período de incubación que puede llegar hasta 14 días. Produce síntomas como tos seca, fiebre y puede haber dificultad respiratoria. Generalmente, tiene un curso benigno, inclusive muchas personas cursan asintomáticas (sin desarrollar síntomas). Las personas de riesgo para evolución grave son las mayores de 65 años, sobre todo aquellas que padecen alguna enfermedad crónica (diabetes, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar o cáncer).

Alrededor del 85% de los pacientes infectados sintomáticos con Covid-19 desarrollan síntomas leves y se recupera sin problema. El 12% desarrolla neumonía y dificultades respiratorias, de lo cuales, una minoría fallece por cuadro grave. Este último grupo representa el 3% del total de infectados.

A finales de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional. Esto facilita la adquisición de fondos para la investigación de dicho brote.

A pesar de la baja letalidad, hay muchas noticias al respecto, porque es un virus desconocido hasta el momento y contra el cual nadie tiene inmunidad y tampoco existe vacuna hasta el momento. Se han tomado medidas de cuarentena que parecieran exageradas, pero ante el desconocimiento de su comportamiento, es mejor prevenir que lamentar. Como la información viaja más rápido de que lo que demora en transmitirse el virus, mucha gente especula antes que ocurra la infección. Esto puede crear pánico, lo cual nos “empuja” a tomar decisiones equivocadas. Por eso es mejor prevenir o esperar la información oficial.

Mucha gente se preocupa si se declarará o no pandemia. En verdad, eso no es lo más importante, porque esa declaración no cambia la virulencia ni la infectividad del virus. Lo importante es que todos seamos responsables y cuidemos nuestra salud. Tenemos que seguir las recomendaciones que ha dado el personal técnico del MINSA y el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), que son las entidades idóneas. Pero estas medidas las tenemos que practicar todos los habitantes, lavarnos las manos frecuentemente y taparnos la nariz y boca al toser. Cuidar, sobre todo, a los mayores de 65 años.

Es muy probable que vaya a haber casos en Panamá, pero lo importante es no caer en pánico. Recordemos que la letalidad es baja y casi exclusivamente en personas mayores, a quiénes tenemos que dirigir nuestros esfuerzos de cuido.

Este tipo de brote afecta mucho el sistema de salud porque implica consumo de gran cantidad de insumos médicos y de horas de trabajo del personal de salud. De ahí que tenemos que ser muy responsables en la solicitud de atención médica.

El autor es gastroenterólogo y exministro de Salud