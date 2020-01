La ciudad y la cuenca del Canal: Rolando Mendoza Ibarra

PRESERVACIÓN

Desde hace muchos años escuché a uno de los más connotados científicos nacionales hablar de los peligros que representaba el daño que los propios panameños le hacíamos, con acciones de contaminación y otras intervenciones humanas, a las fuentes hídricas de la cuenca del Canal de Panamá, que provee agua para el consumo humano en las ciudades de Panamá y de Colón.

Pasado el tiempo desde que el Dr. Stanley Heckadon, a quien me refiero, hizo tales advertencias, la cuenca continuó siendo depredada por supuestos productores agropecuarios, que convirtieron en potreros grandes áreas destinadas a la actividad ganadera, como también al ramo inmobiliario que ejerce una fuerte presión en el corredor transístmico, con los continuos movimientos de tierra para construir proyectos urbanísticos, comercios e industrias de algún tipo.

Las actividades humanas en la cuenca canalera, sin ningún control por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), dado que el Ministerio de Ambiente, no está facultado para intervenir en esa amplia zona, causan altos niveles de contaminación debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos y líquidos, incluyendo aceite de motor utilizado y otros derivados del petróleo, vertidos en afluentes importantes como los ríos Chilibre y Chilibrillo, en sus cuencas medias y bajas.

Hace poco recorrí algunos puntos de la cuenca baja del río Chilibre y observé los altos niveles de contaminación de sus aguas que desembocan en el lago que sirve para el funcionamiento de las esclusas del Canal. En ese momento me pregunté, ¿qué está haciendo la ACP? Sé que hace algún tiempo realizaba reuniones o acciones a través de una instancia denominada Comisión Interinstitucional para la Cuenca Hidrográfica del Canal, pero desconozco si aún funciona. La ACP ha orientado algunos recursos para involucrar a las comunidades en la conservación, por medio de comités locales para la conservación de las cuencas de los ríos Chilibre y Chilibrillo, y en reuniones trimestrales hacen un balance de las acciones antrópicas contaminantes y dañinas. Algo valorable, pero sin resultados visibles.

Algunos datos sobre los movimientos de tierra de los diversos proyectos urbanísticos en el entorno de la carretera Transístmica, desde y hacia Colón, muestran los altos volúmenes de sedimentos que en toneladas métricas anuales son arrastrados por las escorrentías hasta el lago Gatún.

Llamo la atención sobre estos hechos, debido a que la cuenca del Canal es un espacio territorial estratégico, por ser el principal reservorio de agua para los propósitos de sobrevivencia de las poblaciones humanas y de los animales y plantas, pero que también sirve al funcionamiento del Canal. Creo que el país, la población y las autoridades, por intermedio de las instituciones especializadas, no le prestan la debida atención a esto. De no atenderse a tiempo ni de forma adecuada, en pocos años lamentaremos la suerte de lo que pudimos haber hecho y no hicimos para preservar uno de nuestros principales recursos naturales. El actuar institucional en torno a este tema, solo en manos de la ACP, debido a tecnicismos legales que impide la intervención del Ministerio de Ambiente, como si se tratara de otra república, debe ser más proactivo para posibilitar que los problemas de la cuenca hidrográfica del Canal se encaren con la jerarquía que merece. Es necesario, por ejemplo, legislar para promover y desarrollar acciones preventivas, correctivas y de vigilancia de forma participativa, pero también para imponer sanciones a quienes atenten contra este estratégico recurso nacional.

El Plan Metropolitano, un valioso instrumento orientador de la planificación urbana, que muchos desconocen por conveniencia, propuso en 1997 una política de contención del crecimiento y desarrollo urbano en esta cuenca y en las zonas ambientalmente sensibles, como los humedales que siguen siendo depredados por los grandes intereses económicos de empresarios, cuyo fin último no es precisamente la preservación de los recursos estratégicos del país.