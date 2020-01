Nuestra cultura y el próximo quinquenio

TAREAS PENDIENTES

En su artículo 84, nuestra Constitución Política reconoce la responsabilidad del Estado ante la proliferación, auspicio y divulgación de todas las expresiones artísticas de nuestro país, por esa razón fue creado de manera estoica durante el período de la revolución Torrijista nuestro flamante Instituto Nacional de Cultura, identificado popularmente durante sus primeros años como Incude (Instituto Nacional de Cultura y Deportes).

Aunque niño entonces, nos llamaba la atención el hecho de que cómo podía conjugarse en una absurda alquimia el deporte y las artes, sin embargo a pesar del rango compartido y de la inexperiencia de la nueva institución, debemos reconocer que los niños y la juventud de la época tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de ¡ver la luz!, y por primera vez apreciar en nuestros barrios expresiones artísticas hasta ese momento solo permitidas para las clases privilegiadas de nuestro país, porque la cultura y la educación, según ellos, solo era para ellos sin saber que la necesidad y no la razón es la que tiene la razón.

Ahora comprendemos la visión de Omar, debíamos salir cuanto antes del estado rebañizado en que nos tenían inmersos los gobiernos oligarcas que practicaban la fórmula de que menos cultura y menos educación igual pueblo subordinado.

Afortunadamente, las cosas cambiaron y nuestro instituto en referencia tiene ya desde hace algunos años su propia identidad y espacio, pero a pesar del gran esfuerzo de sus recientes directores, nuestras actividades culturales no han ido de la mano con el notable desarrollo de nuestro país y se ha bajado la guardia con respecto a los primeros años de la institución.

En este Panamá amalgamático del nuevo siglo, nuestra cultura merece un sitial privilegiado y en ese sentido estamos convencidos de que solo quien quiera gobernar de cara al pueblo y haya incluido en su plataforma de gobierno un espacio para la cultura entiende que esta y la educación son pilares fundamentales para el desarrollo social de nuestra nación, así lo ha manifestado la Ing. Balbina Herrera. Está clara, y los panameños que amamos las artes y que de una forma u otra hemos desarrollado alguna de sus disciplinas, le aplaudimos.

Hay tanto por hacer: la pintura, el teatro, la danza, la música, la poesía las artes plásticas reclaman el coqueteo de otrora con las clases populares; que nuestros niños, jóvenes y el panameño común de esas áreas tengan la oportunidad de disfrutar gratuitamente de los mismos espectáculos que se presentan en Atlapa, Figali o las diversas salas de teatro, después de todo, ellos no tienen la culpa de pertenecer a la clase que menos o nada tiene; que los juegos florales vuelvan a enaltecer nuestras escuelas.

Que realicemos una campaña para la masificación de la lectura: libros económicos o por que no, ¡sin ningún costo!, círculos de lectores, bibliotecas móviles con internet, de esta manera se ataca al ocio y a su consecuencia directa: el crimen organizado; que cada domingo nuestras familias puedan disfrutar de parques vestidos de música y danza en una gran fiesta; que nuestras editoriales publiquen álbumes o revistas con las que nuestra niñez pueda viajar en el tiempo y caminar junto a Victoriano, Bayano o Amador Guerrero; que nacionales y extranjeros disfruten de nuestro folclore en plazas públicas; y que podamos ver realizado por fin el museo de la música popular panameña.

Hay tanto por hacer, Ing. Herrera, y todo lo anterior en gran medida podría ser si no lo es, facultad de nuestro Instituto Nacional de Cultura, o ¿por qué no?, de la autoridad o del ministerio de la cultura. Estamos seguros y convencidos de que en su gobierno las cosas irán mejor, y en lo que respecta al tema usted es la candidata indicada para identificarse con el mismo. No podemos permitir que la percepción pública sobre esta querida institución sea de que “… solo sirve para que sobrevivan botellas”, como leí en días pasados, ¡hábrase visto!

Hay una deuda que saldar con tanto panameño ávido de conocimiento, hay una deuda que saldar con nuestra niñez, hay una deuda que saldar con Anel Omar Rodríguez y su legado, ingeniera, hay que levantar su bandera y seguir adelante…