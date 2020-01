¿Cómo curar el espanto?

Los chinos dicen que una imagen vale por mil palabras. Dos imágenes bastaron para dejar al mundo sin habla. Desde la incredibilidad hasta la confusión. Desde el espanto a la ira. Toda la gama de los sentidos humanos se vieron sobrepasados por la frenética alienación de una idea sacrosanta transformada en la más poderosa arma existente sobre la faz de la Tierra. No hay misil, ni anti-misil, ni tecnología posible que pueda detener a un hombre determinado a morir por un credo. Ya no la nación más poderosa del mundo, sino todo el Occidente se ha estremecido al contemplar el derrumbe de uno de sus más preciados símbolos. Fue como ver desvanecerse ante los propios ojos, el sueño americano de la prosperidad. Porque aunque los ataques hayan producido cuantiosas víctimas inocentes, no creo que esa fuera su finalidad última, más bien, como todo golpe terrorista, los efectos destructivos son secundarios.

Para los terroristas -como su etimología lo dice- el primum movens es producir espanto. Grabar el terror en la mente de la mayor cantidad de gente posible para que este conmueva, anule, sucumba, haga rendir u obligue a razonar o entender bajo la brutal fuerza anárquica del miedo. Es decir, para cambiar una manera de ser, de pensar y de creer. Todo parece indicar que los asesinos -paradoja semántica, pues dicho vocablo proviene de una secta judía que combatió la ocupación romana de Judea- son fundamentalistas musulmanes. No fueron todos los árabes, ni todos los musulmanes. Fueron asesinos fundamentados en una particular forma de interpretar el Corán. Así como los cruzados o la Inquisición interpretaron alguna vez los Santos Evangelios cristianos.

Hace unas pocas semanas en un artículo mío publicado en La Prensa -“El último libro”- cuya premonición me hace sospechar que estoy entrando en una etapa con peligrosos ribetes proféticos o que la casualidad, misteriosamente, suele no ser tal. Decía allí que el Apocalipsis se manifestaría en una forma sutil de guerra impersonal, donde nadie conoce quién es el enemigo, ni de dónde viene, ni cuándo atacará.

Sin embargo, creo que el peor enemigo de la humanidad ha sido el propio hombre y muy especialmente, su forma de interpretar las creencias, las ideas y las escrituras religiosas. La historia enseña que cualquier fanatismo, ya sea político, económico o religioso no conduce sino a la alienación y al aislamiento, para terminar luego con la destrucción de toda una civilización. El verdadero peligro para el mundo es, pues, el potencial enfrentamiento de fundamentalistas pseudo religiosos del Este y del Oeste.

Que los estados democráticos de Occidente sucumban ante la presión de grupos radicales “cristianos” de extrema derecha, es tan peligroso como son los Estados teocráticos que hoy gobiernan a un puñado de países del medio Oriente. Cómo prevenirse de ellos será una tarea más ardua que decretar una simple invasión a un país o a un territorio determinado.

Este drama que acaba recién de comenzar, nos está indicando que por más que gastemos ingentes sumas de dinero, tiempo e ideas en desarrollar nueva tecnología, si no hacemos lo mismo para mejorar los recursos humanos con una educación integral, profunda y amplia en las ciencias sociales, nos veremos sobrepasados una vez más por otra guerra “Santa” como en los tiempos del Medioevo; pero esta vez, con el agravante del ilimitado poder destructivo que tiene la moderna industria de la guerra.

Un gran estudioso de la cultura y las religiones humanas, el rumano Mircea Eliade en 1957 escribió: “El estudio de la psicología profunda debe ser la respuesta del hombre occidental -la única respuesta inteligente posible- a las inquisiciones de la historia contemporánea dirigidas al hecho incontrovertible de que el Occidente está forzado (uno pudiera decir, que condenado) a este encuentro y confrontación con los valores culturales de 'los otros' es decir, del Oriente” Más adelante recalca: “...tarde o temprano, el conocimiento de la historia de estos pueblos, y la comprensión cabal de sus auténticas creaciones culturales, son tareas que nosotros ya no podemos evitar por más tiempo”. Y para que reflexionemos de aquí a la eternidad, continúa con este mensaje que pareciera escrito para el día de hoy: “Un día el Occidente deberá entender y comprender a los pueblos no-occidentales y valorarlos no como seres extraños, sino como parte integral de la historia del espíritu humano, en vez de contemplarlos como episodios aberrantes de una historia ejemplar de la humanidad; una historia concebida, por supuesto, con los valores del hombre occidental”.

Así como hay árabes católicos, cristianos, judíos y budistas también hay musulmanes no fanáticos, que comprenden el inmenso valor que la religión tiene en cuanto a la conducta moral y a la convivencia pacífica de los hombres, y que repudian el fanatismo virulento, antirreligioso y exterminador de una minoría violenta que se solaza con la muerte y odia o teme cobardemente enfrentarse a los retos que la vida impone segundo a segundo. Morir para salvar a otro hombre es un acto de sublime heroísmo. Morir por una idea es una soberana tontería, pero morir por una religión es no solo un pecado, es un anatema de Dios o tal vez una forma de locura disfrazada bajo la piedad de una creencia que, en todas las religiones del planeta fue hecha para amar la vida y sus criaturas.

No quisiera terminar sin manifestar mi profunda preocupación hacia los inocentes, musulmanes o cristianos, que viven tras una doble frontera, geográfica y mental, y que deben convivir diariamente con el temor de ser víctimas de un odio mucho más frío y devastador, el que autoriza al Estado -como un ser omnipotente- a hacer la guerra. El crimen más abominable que como recurso legal tenga la comunidad civilizada.

Ikram Antaki, profesor de cultura árabe en la Universidad Autónoma de México escribe: “El Islam es la historia del pueblo árabe, y así como un griego ortodoxo de Aleppo es árabe, un musulmán sunnita de Paquistán no lo es”.

Roguemos, pues, porque la cordura no sucumba al espanto y lo mejor del espíritu humano temple las ideas y el corazón de quienes, hoy por hoy, tienen en sus manos la existencia de las dos civilizaciones en que se hallan, culturalmente divididos, los pueblos del orbe.