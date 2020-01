El daño a la naturaleza es irreversible

Es una lástima que la decisión, la entereza y el temple de una mujer –cualidades estas dignas de emplearse en mejores causas que beneficien a grandes mayorías del pueblo– sean usados para forzar una situación que no tendrá un final feliz y que dividirá a la población.

Los gobernantes más soberbios que ha tenido este país, han debido retroceder en sus decisiones en algún momento para obedecer al mandato popular: Omar Torrijos con el proyecto de Cerro Colorado; Aristides Royo con la reforma educativa izquierdizante; Ernesto Pérez Balladares con la reelección; no mencionamos a Noriega porque ese era una bestia, lo que lo saca de todo parámetro comparativo...

¿Cómo una mujer por la que votamos, que, quiéralo o no, es la representación de todas la mujeres de este país que ven en ella una reivindicación de sus derechos menoscabados en otras épocas, no es capaz de deponer oscuros intereses –claramente demostrados– y rectificar su actuación con el fin de poner por encima de todo el bienestar de Panamá? ¡Piénselo, señora presidenta! Ud. querrá poder vivir en paz en Boquete, algún día. Entonces se dará cuenta de que eso no tiene precio...

Todo lo que se ha hecho para llevar adelante este proyecto es una gran pérdida de esfuerzo, de recursos humanos; se han contravenido muchas leyes, cuando hay tanto por hacer donde sí se necesita. Realmente no tiene sentido ni humano ni político; es estúpido ir contra la corriente.

En la actualidad, Boquete está cotizado entre los tres mejores lugares del mundo para vivir; esto no es cualquier cosa. Es un destino turístico envidiable y punto deseado de residencia, lo que podemos apreciar en los muchos proyectos de alto nivel que se proyectan en el área. Esta carretera cambiará radicalmente esta clasificación. Boquete dejará de ser una ciudad terminal, ya no tendrá el turismo selectivo que la ha caracterizado, el uso de la tierra en Boquete es más amigable con la naturaleza que en Cerro Punta donde la deforestación campea, Boquete se convertirá en área de tránsito de camiones pesados, sus calles sufrirán un deterioro acelerado, la contaminación hará su aparición palpable, la deforestación influirá grandemente en el clima; hay grandes probabilidades de convertir el área en coto de caza furtiva con la autorización de algún funcionario inescrupuloso (como ha ocurrido en el pasado).

Nadie es tonto para creer que todo el esfuerzo en que se ha empeñado este gobierno en sus días postreros es para agilizar el transporte entre Cerro Punta y Boquete, que es un camino para apreciar la naturaleza, para mirar los pájaros; todos sabemos las oscuras y perjudiciales intenciones que alberga: nuevas urbanizaciones, hoteles, potrerización, conversión de preciosos bosques nubosos en fincas, destrucción de uno de los pocos hábitats de la llamada ave más bella del mundo, el quetzal, en fin el beneficio de unos pocos en detrimento de toda una comunidad y el país.

Por si fuera poco, el gobierno ha hecho grandes inversiones en el ensanche a la carretera Panamericana a Bugaba, ha dotado de nuevas carreteras a Volcán, Río Sereno y Cerro Punta, entonces no hay necesidad de ese camino y no tiene sentido este afán irracional de destruir algo bello, irreemplazable, fuente importante de ingresos por turismo ecológico (envidia de muchos países) que puede ser explotado en muchas otras formas amigables con la naturaleza.