De esto y de aquello

Conciencia

En la mesa de trabajo se acumulan los temas a tratar, los libros de los que hablar y las personas a las que dedicarles unas palabras de repulsa total por su actitud antidemocrática. Temas como la pandemia o el taxi del Presidente; libros como el último sacado adelante por Enrique Jaramillo Levi o los cuentos de “Literatura olvidada” del gran Carlos Wynter; palabras contra un tipo tan egoísta y peligroso como Donald Trump, del que todos albergamos algo.

En Panamá no hemos entendido (como en España) que estamos en pandemia y que la cosa es seria, mucho más de lo que nos creemos. A la falta de criterio en ambos países, tenemos que sumar a los conspiranoicos, que amenazan con no vacunarse. Veremos cómo les va, y esperemos que aprendan a no saltarse la cuarentena: ni los mártires del 9 de enero se merecen que nos la rifemos presidencialmente en taxi para una ofrenda floral.

Enrique Jaramillo Levi, ese titán literario y gestor cultural, ha sacado adelante uno de los proyectos más importantes sobre nuestra cuentística hasta la fecha: “Semblanza múltiple del cuento en Panamá”: 95 cuentistas, cuatro generaciones de ellos, y mucho talento para exportar. Un libro que no se deben perder, como no deben dejar de leer “Literatura olvidada”, un soberbio trabajo de uno de nuestros mejores escritores: Carlos Wynter, del que hablaremos en otra entrega.

Todos llevamos un Trumpetista dentro. Pisotear las instituciones pone siempre en peligro la democracia. El espectáculo del Capitolio, provocado por el egoísta Donald Trump, merece todo nuestro rechazo y debe llevarnos a pensar seriamente: en esta “jam sesion” de la opinadera sin criterio por las redes, ¿soy trumpetista? Donald es sólo un síntoma, un ejemplar que nos habita y que tenemos que examinarnos, como nos advierte mi querido Nicolás Melini, excelente escritor español y lúcido pensador. Todos somos, un poco, el Trumpetista de Queens, y eso es una cosa seria, de la que ya hablaremos sin falta.

El autor es escritor