Un decreto violatorio de la ley: Jorge Chang Villarreal

CRISOL DE RAZAS

Cuando se habla de la feria Crisol de Razas, muchas personas dicen que los panameños somos xenofóbicos, sin embargo, creo que ese criterio se queda solo en la punta del iceberg.

No se trata de xenofobia, si fuera así la mitad de los panameños se tendría que ir del país, en vista de que un gran porcentaje tiene orígenes extranjeros. De lo que se trata es de cumplir la ley y, definitivamente, el Decreto Ejecutivo 547, del 25 de julio de 2012, denominado “crisol de razas”, que crea una nueva regularización migratoria, viola por completo la Ley 3, de 22 de febrero de 2008, de migración, que en su artículo primero menciona: “Es la única norma válida con facultad para regular la estadía de los extranjeros en el territorio nacional, estableciendo de manera taxativa cuáles son las categorías migratorias bajo las cuales pueden ingresar y permanecer en el territorio nacional los ciudadanos de otras nacionalidades”.

En el derecho existe una máxima dura lex sed lex, la ley es dura pero es la ley. Por medio de un decreto ejecutivo se buscó regular un procedimiento que ya está plenamente contemplado en la Ley de Migración. Resolver este dilema es algo sencillo, pues, como señala la pirámide de Kelsen, la ley está por encima del decreto ejecutivo, por ende, cuando existe una contradicción jurídica, se va a la ley de mayor jerarquía.

Si analizamos el decreto a fondo, veremos que es discriminatorio hasta con los propios extranjeros, sobre todo con los que realizaron los trámites legales, según los pasos y requisitos que estipula la Ley de Migración. Ahora, como quien saca un conejo de un sombrero, se organizan estas ferias que favorecen a todos los extranjeros mayores de 18 años, con más de un año en el país, y les permite legalizar su estatus, les otorga permisos de trabajo, y permanencia hasta por 10 años. Inclusive, las personas con visas restringidas, que deben contar con un visto bueno del Consejo de Seguridad para ingresar al país y que, por política migratoria, tienen el acceso restringido, se benefician con este decreto, pues se les facilita la posibilidad de legalizar su estatus, con solo pagar 2 mil 602 dólares. ¿En qué país serio ocurre esto?

Veamos qué sucede si un ciudadano panameño se quiere radicar y trabajar en Estados Unidos, Colombia, Venezuela o en otro país del mundo. Obviamente, tendría que cumplir con una serie de procedimientos engorrosos y esperar muchos años, porque la política migratoria es así. En cualquier lugar del mundo se protege al nacional. Claro que también se le da oportunidad a los extranjeros que quieran ir a aportar sus conocimientos a equis país, siempre y cuando cumplan con todos los procedimientos legales establecidos en las leyes respectivas. Que, les aseguro, no son fáciles de superar.

En nuestro caso se argumenta que las ferias Crisol de Razas sirven para llevar un registro de los extranjeros radicados aquí, algo que me parece absurdo, pues hay muchas formas de obtener esa información. Cualquier extranjero que llega a un aeropuerto debe llenar un formulario con información que, bien tabulada, podría cumplir con ese propósito. Las leyes migratorias busca regularizar, de forma ordenada y según lo establecido en la norma jurídica nacional, la entrada de extranjeros, su permanencia y posibilidad de laborar, no nos oponemos a esto. Lo que no podemos aceptar es la forma ilegal cómo se han realizado esas ferias.