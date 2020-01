Demetrio Fábrega y la lectura

Educación

Tengo un pequeño tesoro en la bandeja de entrada de mi correo personal: una correspondencia con Demetrio Fábrega, uno de los intelectuales más importantes de nuestro país, que ha traducido a Francesco Petrarca, la figura principal del Renacimiento como poeta y como el hombre de cultura que restablece el vínculo con la literatura griega y romana de la Antigüedad Clásica, y a Pierre de Ronsard, considerado el más grande poeta de Francia.

Esta confesión es una excusa para hablar de un tema que también ha sido una de las preocupaciones del poeta que ha venido investigando desde 1985. Tanto es así que ha tenido comunicación personal con Noam Chomsky sobre el problema del analfabetismo funcional, que es la causa principal de la crisis sin precedentes que atraviesa la educación nacional. Para don Demetrio, el problema medular no está en el currículo per se, sino en el método de adquisición del lenguaje escrito. Un método de enseñanza que nos impusieron comenzando la década del 60 y que destruyó la primaria a partir de finales de los 70.

En efecto, para don Demetrio, el método global ha sido un desastre para la educación a nivel mundial, “salvo en países como Finlandia, Singapur y en cierta medida en los países escandinavos y en los países del Asia que usan la escritura china porque tienen que comenzar a enseñar a leer y escribir antes de los siete años de edad”. Para él es vital regresar al método silábico o lineal, que es “como se enseñaba en Grecia hace 26 siglos y después en Roma y así volvieron a enseñar en el Renacimiento y así enseñaban las maestras que se graduaban en la Escuela Normal de Santiago antes de la II Guerra Mundial hasta 1960. En Panamá entonces se hablaba el mejor español de América”.

Observa que, en Francia, el Ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, decidió acabar con el desastre de la educación en el 2017 volviendo a la enseñanza silábica. Yo no había comprendido a fondo esta triste realidad hasta dialogar con don Demetrio y es que, si un niño llega a la edad de diez años y no sabe leer y escribir, difícilmente lo logrará después. Esto, según los últimos avances de la neurociencia.

Cita las investigaciones del japonés Kuniyoshi Sakai y otros neurocientíficos como el francés Stanislas Dehaene, que han revolucionado la educación del niño. En Francia, me dice don Demetrio, se han utilizado estos conocimientos para implementarlos en la educación desde el año 2017, es decir, el método lineal y estableciendo la instrucción obligatoria desde los tres años de edad para que el niño pase años aprendiendo a distinguir las letras y reconocer el sonido que representan hasta poder identificar los fonemas con sus respectivos grafemas, antes de entrar en el primer grado de la escuela elemental después de cumplir seis años.

Afirma que desde Jean Piaget y Eric Heinz Lenneberg en el siglo pasado, pasando por estudios científicos en los últimos diez años, se ha demostrado que, si el niño no aprende a leer y a escribir en los primeros diez años de vida, nunca aprenderá bien a leer ni a escribir y nunca podrá dominar otro idioma tampoco ni habrá adquirido las habilidades cognoscitivas indispensables para poder razonar y pensar.

Los franceses no habían descubierto hasta hace poco el problema que tenían e hicieron cambios radicales en la educación que utilizaba el mismo método que tenemos en Panamá desde 1980, me comenta don Demetrio. Según su investigación, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra tienen los porcentajes de analfabetismo funcionales que ponen los pelos de punta. En conclusión, de nada servirá un plan de lectura o las estrategias más hermosas de animación si en el país no se reconoce que el problema es que en la escuela primaria no le enseñan a leer realmente a los niños.

En este sentido, creo que el Ministerio de Educación por fin ha aceptado esto y estamos a tiempo, como en Francia, de tomar decisiones serias y así escapar del “Verdummung', palabra del alemán que significa embrutecer y es la que usó don Demetrio cuando bautizó la imbecilización de la humanidad.

El autor es escritor y encargado de la Oficina de Lectura del Ministerio de Cultura