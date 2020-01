El derecho a la vida: Gloria Grifo de Rodríguez

SEXO Y REPRODUCCIÓN.

El preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dice en sus primeras líneas: "Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana...’’.

La Declaración reconoce entonces, la "dignidad del ser humano" y, sin escandalizar a los agnósticos, vemos que el derecho a la vida, debe ser el más elemental derecho que Naciones Unidas debe promover. Pero no es así. En las conferencias mundiales de la Cedaw, Población y Desarrollo, Conferencia de la Mujer y más recientemente, Belem do Pará, se introdujeron "nuevos derechos" que exigen a las naciones firmantes instaurarlos en sus países de origen, colocándolos por encima del derecho a la vida: son los "Derechos sexuales y reproductivos".

Si bien es saludable que exista un organismo como Naciones Unidas dedicado a lograr la sana convivencia entre los pueblos, en la que la libertad, la justicia y la paz sean el norte, esto no les da derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de los países, actuando como un gobierno paralelo, presionando a los países para implantar un cambio en los patrones morales y culturales de estos, y lograr mas fácilmente la introducción de ideologías materialistas, donde las religiones son relegadas a su más mínima expresión. (Obsérvese el ataque reiterativo que se viene dando a la Iglesia católica) ¿Acaso no es corrupción disfrazar la mentira como verdad para lograr fines aviesos? ¿Dónde está la verdad? ¿En el materialismo disfrazado de ciencia o en la Ley natural escrita en el corazón del hombre? Por no decir, la verdad revelada por un Dios infinitamente bueno que nos creó por amor, dándonos una ley para vivir en paz y justicia.

Me llamó la atención lo que sucedió durante las reformas al Código Penal. Después que los diferentes grupos expusieron sus reservas sobre algunos artículos de la ley, los diputados se reunieron con el "facilitador" de Naciones Unidas, Luis Chisisola, quien recomendó aumentar excepciones al delito del aborto y minimizar las condenas, pues según él, no daban resultado. Felicitamos a la comisión de Gobierno, dirigida por el diputado Raúl Rodríguez, que supo escuchar la voz del pueblo.

Los "derechos sexuales y reproductivos" más que exigir el derecho a disfrutar del sexo libre y sin consecuencias, deben estar fundamentados en la responsabilidad de los que participan de un hecho tan natural como la intimidad sexual y tan estrechamente relacionado con la procreación. Como su nombre lo indica, enseñar a personas en edad apropiada la responsabilidad que conlleva la relación sexual entre un hombre y una mujer, sus consecuencias naturales, qué son los hijos y cómo prepararse para su venida en un hogar digno, cuna imprescindible de los ciudadanos del mañana, debe ser el objetivo de estos derechos.

En el año 2000, Naciones Unidas proclamó los "Objetivos del milenio"; erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los sexos; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna y combatir el VIH, entre otros. Lo curioso es que dichos objetivos están todos íntimamente relacionados con los "derechos sexuales y reproductivos". ¿Por qué establecer unos supuestos derechos que tienen como fin la libertad sexual sin consecuencias? ¿Saben por qué? Porque utilizan la premisa de los césares romanos: "pan y circo para el pueblo" disfrazando el verdadero motivo: controlar la población de los países en desarrollo. ¿Por qué tenemos nosotros que secundar políticas de control natal para calmar el temor de los países industrializados? ¿Por qué dejarnos llevar por esos que miran la maternidad como una peste a erradicar? ¿No está el primer mundo promoviendo familias numerosas en sus países, cuando nosotros estamos por debajo del reemplazo generacional?

Es fácil entender que los "derechos sexuales y reproductivos" son el plan B de los egipcios de nuestro tiempo, nos imponen el control natal intimidándonos con compromisos adquiridos, con la falacia de que para salir de la pobreza tenemos que esterilizar a los pobres o atiborrar de hormonas anticonceptivas a nuestras mujeres, cuando la verdad, lo que existe es un gran temor a nuestro desarrollo.

La única forma de enfrentarlos es estar bien informados, observar sus pisadas y salir a defender nuestros derechos ciudadanos, cuando nos pretendan engañar con sus paquetes de reformas legales enlatadas, que ya están dejando secuelas de insatisfacción en otros países. No escuchemos aquellas voces que dicen darnos vida, cuando su verdadero objetivo es la muerte.