La relación médico-paciente ha cambiado. La existencia de los derechos del paciente permite que esta relación, que fue de autoritarismo y paternalismo, ahora sea de colaboración y de adherencia a las recomendaciones de su tratamiento. Los tiempos modernos permiten que el paciente se encuentre más informado sobre sus derechos, y sobre las diferentes opciones de tratamientos, a través de una segunda opinión, por la internet o por promociones de medicamentos dirigidas directamente a los potenciales consumidores, o sea, a los pacientes.

Pueden considerarse como principios básicos de los derechos de los pacientes, el derecho a su intimidad, a la información, que incluye el acceso a su historia clínica y a recibir una explicación comprensible sobre el tratamiento, a decidir libremente y que se respete su autonomía y voluntad, de tal forma que sean ellos los rectores de las actividades relacionadas a su tratamiento y potencial curación.

Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre cualquier actuación en el ámbito de su salud, salvo alguna restricción específica; también tienen el derecho a no querer ser informados. Como regla general esta información se brinda verbalmente y el hecho se deja registrado en el expediente clínico del paciente; la información será verdadera, comprensible y adecuada al paciente a fin de ayudarlo a tomar su decisión.

Todos tenemos el derecho de que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a nuestra salud y nadie puede tener acceso a esos datos sin previa autorización de las autoridades legales correspondientes. Aquí se combina la orientación permanente que deben recibir tanto los trabajadores de la salud en lo que respecta al manejo de los datos de los pacientes, como la información que reciban los pacientes sobre la razón de la obtención, registro y archivo de sus datos.

El paciente tiene derecho a tener acceso a su expediente clínico, documento en el que se registra su respectiva situación y evolución clínica, y que busca asegurar una adecuada asistencia. En Panamá hay leyes que aseguran este derecho.

El paciente tiene derecho a recibir una explicación comprensible de su tratamiento, que le permita entender y estar claro de los propósitos del mismo; luego de este proceso, él está en condiciones de brindar su consentimiento informado, que puede expresar verbalmente, lo que quedará registrado en el expediente. En el caso de tratarse de un consentimiento escrito, el mismo debe estar redactado en un lenguaje claro y comprensible. El paciente tiene derecho a no querer ser informado, y también a retirar, por escrito, el consentimiento previamente otorgado.

Finalmente, el paciente tiene derecho a que se respete su voluntad, máxime si la misma la expresa a través de un documento escrito en el que se dejan instrucciones en caso de que, por las circunstancias, pudiese llegar a no ser capaz de expresar personalmente sus deseos; siempre y cuando no se violente el ordenamiento jurídico existente.

El autor es médico.