Del desorden total al plan parcial: Álvaro Uribe

DESARROLLO URBANO

Hay una creencia muy extendida entre nosotros que atribuye los problemas urbanos de cualquier índole a la falta de planificación. Es una frase hecha que, aunque es correcta y lo dice todo, no explica nada, porque, ¿qué significa esa ´falta´?

Veamos: la planificación urbana es una función pública indeclinable y, como tal, es responsabilidad de alguna agencia oficial. Ningún privado, por más poderoso que sea, puede velar por los intereses colectivos: no sabe cómo, no tiene con qué y, por último, no le interesa.

Esta labor, en prácticamente todas las ciudades del continente americano, le toca al municipio, verdadero patrón de la ciudad, o a una institución metropolitana, ahora que las ciudades son conjuntos de municipios. Entre nosotros, donde el alcalde es casi un cargo simbólico, que depende de las migajas que le dé el Gobierno central, esa función la ejerce el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Sin embargo, ¿la ejerce? Pues no, porque si lo hiciera, no habría “falta de planificación”.

¿Y en qué consiste la planificación? En términos generales, en determinar dónde y cómo debe realizarse el desarrollo urbano (el cuándo depende de la inversión, que también puede ser pública, pero que suele ser una de las prerrogativas del sector privado). En última instancia, la función de planificar se traduce en un manejo de la norma, desde la parcelación (el fraccionamiento, el tamaño de los lotes), hasta la asignación de usos de suelo y áreas de construcción.

En estas condiciones, la propiedad privada está obligada a cumplir con unos mínimos y máximos que le asigna el Estado, en aras del bienestar común. Por ejemplo, que no se construya donde el agua potable no llega o donde el agua pluvial llega en forma de inundación; que la densidad (personas por hectárea) esté en equilibrio con la infraestructura (calles, tubos de drenaje) para que los automóviles no se atasquen y las aguas no se desborden; que haya espacio público para escuelas, aceras para circulación y áreas libres para recreo, etc.

Cuando esto no ocurre, hay falta de planificación. Lo que tenemos entonces es un problema de escala.

La instancia más apropiada para enfrentar los problemas de la ciudad, el Municipio, no tiene recursos técnicos ni económicos y casi siempre está fuera de la jugada. Solo lo llaman al final para que dé el permiso de ocupación cuando todo está hecho, mientras que el Miviot hace planes, pero no los respalda porque tiene que ver todo el territorio nacional, no las ciudades, y además está solo. Por eso, la promoción inmobiliaria ha hecho lo que ha querido con las áreas urbanas de Panamá, empezando con la capital.

En estas condiciones, la causa de la planificación estaría perdida y el desorden sería total y permanente, si no fuera porque en pleno día de brujas (yo no creo en brujas...) se publicó en la Gaceta Oficial un plan parcial, que podría ser uno más, intrascendente, inconsecuente (yo he trabajado ya en tres, que están muy bien guardados, gracias), cuya diferencia consiste en que este tiene otra clase de apoyo.

No se trata de una propuesta abstracta de planificación, al estilo de “hagamos bien las cosas”, sino de “tenemos que tomar algunas medidas para que este proyecto funcione”. Y el proyecto es el Metro. Ya esta ahí. Se trata de una propuesta modesta, que abarca más o menos una cuadra a cada lado de la línea 1, a lo largo de ella, pero que pone a la Secretaría del Metro al lado del Miviot y de los municipios de Panamá y San Miguelito, para hacer cumplir algunas normas que garanticen el acceso, a pie, a las estaciones (¡espacio público!), limita los usos incompatibles y promueve una mayor densidad sobre la ruta, cosas nunca vistas, pero, en este caso, obligatorias.

Es un pequeño plan, es un plan parcial, pero es un paso concreto y no solo una intención buena, para empezar a salir del desorden.