MESA SERVIDA.

Albricias le sean dadas a quienes divulgaron la noticia. El PRD, actuando en justicia, ha escogido como abanderada a la única persona que puede decir: “El PRD soy yo” y este pendón pudiese ser su insignia durante la próxima contienda electoral. Ni el mismísimo Presidente, a pesar de su vínculo consanguíneo con el primer tirano, podría disputarle ese emblema.

Nunca he visto personalmente a la ingeniera agrónoma, y apenas conozco, de oídas, o por imágenes en la pantalla chica, algunas de sus actuaciones. Durante los aciagos días de la lucha civilista escuchaba –quizá exageraciones– de su fogosidad en la lucha y posteriormente, la pantalla chica presentó imágenes de su singular forma de expresar el repudio de su grupo a la visita del presidente George Bush (padre) a Panamá.

El PRD ha tomado nota de estas actuaciones y su aprobación se ha manifestado en las urnas. En la próxima contienda electoral, creo que será la única persona que podría llamarse líder. Amada y odiada por igual, los ánimos pasarán a altos decibeles.

Lacónica y directa como parece ser, su síntesis: “¿Cuál es el problema?”, constituye en sí un programa de gobierno, lo demás serán arandelas. Por otra parte, la actual administración, hábilmente, le dejará la mesa servida para que, recogiendo retazos de aquí y de allá, se haga una labor de zurcido desechando unos trozos y variando otros para diseñar la dictadura del siglo XXI, habida cuenta de que los tiempos han cambiado y 1968 está en la prehistoria. (No hay guerra fría, China es una potencia y Estados Unidos se ha debilitado; las comunicaciones se hacen a la velocidad del pensamiento y los modernos aparatos cibernéticos habrán de delinear diferencias entre grupos según sus capacidades, tanto culturales como económicas que generarán el nuevo sistema de castas).

Así mismo, la dictadura del siglo XXI, en lo interno del PRD establecerá mejor los límites entre sus dos polos: “la tendencia” y el “frente empresarial”, dado que toda vez que no habrá necesidad de tumbas clandestinas, ni expatriados (al inicio), tampoco será necesario rehacer Cofina, que no fue más que una caja con abundante dinero para procurar saciar los apetitos de tales langostas.

Tras 30 años de planificación, han de tener catalogados grandes proyectos que serán altamente codiciados: oleoductos, islas, urbanizaciones, etc. que estarán allí para ser desarrolladas (como el Irhe y el Intel), para beneficio del país; en esta forma ordenada se les dará su “pienso” o “salve” a los miembros del frente empresarial, quienes pagarán su cuota o coima al partido y financiarán las campañas políticas, manteniendo pulcramente sus libros contables.

Las campañas políticas en sí estarán en manos de los demagogos populistas. ¿Y los altos mandos militares? El PRD ha de saber cómo zurcir este encaje si bien se dice que “más vale un mal remiendo que un buen agujero” y muy pronto volveremos a lo ya vivido.

Naturalmente, no creo que lo indicado se materializará puntualmente; para comenzar, es preciso que el PRD gane la próxima contienda electoral, cosa que considero muy probable ya que el PRD obtendrá alrededor del 42% de los votos.

No creo que ese sea su grado de aceptación nacional, pero entre el grupo independiente, que votaría en contra, hay decepción por la forma infantil como se están comportando los candidatos opositores, sacándose la lengua mutuamente.

Cualquiera sabe que si no se unen, gana el PRD; cualquiera sabe que más vale el 40% de algo que el 100% de nada; y, finalmente, cualquiera sabe que alguien que se dice político, hasta el punto de ser candidato presidencial, y se niega a hacer un sacrificio grande o pequeño por su país y en una época de tanta incertidumbre como la que vivimos, debe salir del ruedo.

Por último, debo decir que no soy historiador, pero habiendo leído algo de historia, he notado que muchos cambios violentos que ha habido en diversas sociedades y han dado apertura a diversas formas de dictadura, inicialmente han sido aceptadas con beneplácito por la misma sociedad que posteriormente ha lamentado su suerte. Dichos cambios han tenido como preámbulo altos grados de zozobra e inestabilidad social. Esto es así, porque la sociedad humana como la de las abejas, avanza por la gente anónima que labora diariamente y estos requieren cierto mínimo de tranquilidad para laborar eficientemente. Testigos somos todos del grado de intranquilidad y zozobra permanente en nuestra sociedad. Si alguien asumiese el control y, con mano férrea, pareciese imponer el orden, la sociedad se sosiega momentáneamente y no alcanza a imaginar el nuevo monstruo que se ha engendrado.

Yo me sorprendí al saber que el Presidente –quien es el más obligado a procurar la armonía ciudadana– dijo que se le estaba tildando de afeminados a los (y las) uniformados; creo que tal epíteto (supuesto que fuese cierto), nunca ha debido salir de sus labios y quizá haya sido premeditado.

Sabemos que, particularmente, este Gobierno tiene todos los instrumentos a mano y estamos ante una campaña política cuyo veredicto ha de marcar el destino de nuestro país durante muchos años. Evitemos las confrontaciones violentas.

El autor es ingeniero y profesor jubilado