La dieta televisiva

La televisión tiene una buena cara, los programas educativos que ayudan a su hijo a crecer intelectualmente y divertirse sanamente; y una muy mala cara, cargada de depravación, falta de moral y violencia.

Úsela para bien o úsela para mal, lo que no está en discusión es que la televisión puede ser una influencia poderosa en el desarrollo del comportamiento y el sistema de valores de sus hijos. Con tanta cosa inservible y negativa en muchas programaciones de canales, tal vez sea el momento de poner a sus hijos a dieta televisiva. ¿Cómo? Algunas ideas siguen:

Observe lo que ven sus hijos. La idea es no juzgar, más bien saber qué están viendo sus hijos. Esto le ayuda a saber sus gustos, y le permite a usted encontrar, de ser necesario, algo mejor pero similar a lo que prefieren. Observe también si realmente están viendo la programación, o están paseando por todos los canales, en inglés “channel surfing”; se sorprenderá de la cantidad de tiempo que muchos dedican a esto en vez de observar un programa de verdad.

Deje de ver televisión y vea programas de televisión. Esto no sólo se aplica al ya explicado fenómeno del “channel surfing”, sino al usar la televisión como ruido ambiental. Me refiero a tener el aparato encendido sin que nadie realmente lo esté viendo a conciencia. Es increíble la cantidad de malas palabras, ruidos violentos y similares que se escapan de la televisión y pensamos que nadie está escuchando. Recuerde, mucho entra subliminalmente.

Elimine los programas violentos. Lamentablemente, gran parte de la programación de la televisión muestra situaciones violentas. Cientos de estudios han demostrado que esta exposición puede provocar en niños y jóvenes insensitividad o inmunidad hacia la violencia; gradual aceptación de la violencia como medio para resolver problemas; imitar la violencia que observan; e identificación con personajes violentos o víctimas de la violencia. El impacto de la violencia televisiva puede ser inmediato después de observar un programa violento, o surgir años más tarde.

El gran problema de la violencia televisiva es que no solo aparece en programas, sino también en los adelantos de programación. Esto hace aún más difícil la restricción de la violencia por parte de los padres. Determine qué canales muestran adelantos y programas violentos, y “bloquéelos” de su televisión.

Igualmente, tenga cuidado con programas con sexo a borbotones y situaciones de clara falta ética y moral. Los niños están siendo forzados a “crecer rápido” y perder la inocencia de la infancia, y gran parte de la culpa la tiene la influencia negativa de la televisión.

Restrinja el tiempo televisivo. Restringir, no eliminar, pues lo último no es realista. Regule el tiempo frente a la televisión a no más de una hora en días de semana, con algo más de tiempo en los fines de semana. El restringir el tiempo obliga a los niños y jóvenes a ser más selectivos con la programación.

Busque alternativas a la televisión. De todos es sabido que el tiempo que se usa en ver televisión es tiempo que se podía haber invertido en cosas de valor, como jugar el fut con los vecinos, hacer un dulce para la cena, y dedicarse al juego imaginario y libre. Haga un listado de cosas que su hijo o hija pudiesen hacer con el tiempo que tendrán cuando usted les ordene menos televisión, por si responden a la orden de limitar la televisión con el “¿qué voy a hacer? ¡Me voy a aburrir!”

Hable sobre programas específicos. Tómese el tiempo para ver el programa de televisión favorito del niño. Converse sobre este, para ayudar al niño a discernir lo real de la ficción televisiva: ¿vuela superman?, ¿viven los malos dentro de la televisión? ¿por qué al chico inteligente le ponen siempre lentes?

Comente sobre los comerciales. Ayude a sus hijos a ser consumidores educados. Cuando, por ejemplo, aparece un comercial con un carro al que le salen alas y parece volar, discutan si de verdad el carro vuela o es un efecto “pritty” para que la gente lo quiera comprar. O propagandas con niños que no paran de sonreír: ¿es posible encontrar a niños con sonrisas congeladas permanentemente en la vida real? O personajes importantes que promocionan un producto como un perfume: ¿crees que le pagan por decir que lo usan, o saldría gratis a hablar de las bondades del producto?