La disputa del residuo electoral

PROPUESTA.

Recientemente, el magistrado Erasmo Pinilla, aquel que durante la dictadura fue sempiterno secretario de la Asamblea de la orden del día militar, en la ocasión en que yo repartía informe sobre diversas temáticas electivas a los miembros de la Comisión de Reformas Electoral, salió altivo e iracundo al pasillo para reclamarme que le había calificado de corrupto en un medio escrito; lo que no es cierto, pues hace más de un año que, desilusionado por el acontecer político y desidia nacional sobre las antidemocráticas e ineptamente administradas elecciones por parte de él y sus dos homólogos, opté por no seguir ocupándome públicamente del tema para no ser víctima de los mediocres que suelen calificar de quijotes a todo aquel que tenazmente aborda, profundice y critique asunto de Estado donde, como en este caso, se denuncia el corrupto sistema electoral imperante.

Sencillamente el tema electoral enfrenta a una tríada magisterial que resiente mis planteamientos, pues los mismos, quiérase o no, cuestionan sus acciones y aptitudes para ejercer tan delicado cargo; por supuesto que para mitigar o rendir nula cualquier crítica cuentan con los magnánimos recursos del fisco estatal, poderes cuasi absolutistas consagrados por una Constitución militarista que incluso rebasan al arbitrio del más alto tribunal republicano, aparte de poderosa influencia sobre los partidos tras controlar los necesitados y atractivos subsidios electorales para no hablar de la que tienen sobre decisivos estrados gubernamentales.

Debo felicitar a los representantes de Solidaridad, Molirena y Panameñista (Fábrega, Rosas y Castillo) en esa comisión porque, al fin, los partidos están cuestionando un reparto fraudulento de escaños que ha privilegiado al PRD con 33 de los 39 escaños espurios adjudicados por residuo en tres elecciones (94, 99 y 04); sencillamente ante la disgregación de los partidos restantes, el PRD por ser de minoría - no así de mayoría - que obtiene más votos, se ha asegurado con el tramposo reparto una mayoría en la Asamblea con votos que no obtuvo.

Los magistrados han defendido a ultranza el reparto por residuo, cual consta en el escrito amparado por el magistrado Pinilla ante la ineficaz Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia de varios candidatos contra el fraudulento reparto por residuo donde, entre tantos, desatinos el magistrado mostró que ni siquiera domina las más elementales reglas de la aritmética al señalar como errado (caso San Miguelito 99) el cálculo de los denunciantes que sostenían que el resto o residuo de la división entre 41 mil 409 y 20 mil 624 era de 161, porque según el magistrado era de 0.0078, olvidando que si divide el dividendo entre el residuo 161 obtendrá los decimales que apuntó y, por supuesto sin percatarse que al tratarse de votos emitidos por personas ilógico referir el residuo en decimales.

Los de turno del Tribunal Electoral han auspiciado en tres elecciones consecutivas el fraudulento residuo bajo la mampara que el mismo es instituido por norma legal que ellos aplican al pie de la letra pero, afirmo yo, sin preocuparse de la atribución constitucional a ellos conferidas de garantizar la honestidad del sufragio, por cuanto la insólita norma no se compadece con el método de votación instruido al elector aparte que viola la igualdad del voto. ¿Acaso que en aras de la honestidad sufragante se han preocupado en advertir su inconstitucionalidad ante la Suprema? Desde luego que no, sino que por el contrario han defendido el desafuero. Respecto a la Corte Suprema, basta leer el fallo de julio de 2000, para darle plena razón a los que claman por la conformación de Corte Constitucional y reconformación meritoria de esa instancia.

Gerardo González, representante del PRD ante la Comisión se opone a la rectificación de la demencial fórmula residual con los más burdos planteamientos, incluso ha llegado a la desfachatez de manifestar que la propuesta de Solidaridad lo que busca es aniquilar la unidad de los partidos, cuando lo que él busca es continuar aniquilando, con la privilegiada trampa del residuo, la voluntad electoral.

La solución es sencilla, basta retrotraer la fórmula del artículo 273 de la Ley 11 de 1983 que fuere modificado con insanos propósitos por la legislatura militarista de 1988 y, subsiguientemente, por los democristianos en 1993 por creerse los más votados, para culminar con el retoque perrediano de 1997 y acuerdo MAMI de 2000 que igualmente plasmó una reforma constitucional que entroniza disparates a la materia electoral y que asegura precepto que seguirá privilegiando al PRD especialmente en la conformación de la Asamblea Nacional de Diputados.

Por supuesto, que la solución que planteamos para nada afecta la propuesta lógica y sensata de Solidaridad, consistente en que cada elector marque a un solo candidato y no a varios en la lista o papeleta del partido por el cual emitió su voto.

El autor es abogado