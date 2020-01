No estamos distantes del problema de los ilegales

INMIGRACIÓN.

La nueva Ley sobre inmigrantes temporales en Estados Unidos ha dejado al descubierto nuevamente las políticas del juega vivo que tiene el gobierno mexicano, mientras que por un lado suplican que las autoridades estadounidenses dejen entrar a sus campesinos, por el otro ponen más restricciones a los inmigrantes del resto del continente que tratan de pasar por sus fronteras en vía hacia la tierra de las oportunidades.

Amplios sectores de la comunidad latinoamericana residentes o con ciudadanía de EU, rechazan y con razón este tipo de posturas de los gobernantes mexicanos, pues saben perfectamente que de los más de 20 millones de ilegales en EU, el 75% son mexicanos y que además de no pagar impuestos, la mayoría manda buena parte de sus ingresos a sus familiares, lo que activa la economía de sus países, pero perjudica la de EU, es decir, que no aportan nada a la comunidad donde trabajan y es por esta razón que muchos no quieren que se les dé ningún tiempo de beneficio a los "espaldas mojadas".

Más allá del bombardeo mediático que hacen las cadenas hispanas en EU (todas fundadas con capital mexicano y profundamente comprometidos con el mercado de más de 60 millones de televidentes que existen en ese país) tratando de decir que existe mucho apoyo a los ilegales, la verdad es que ninguna iniciativa legislativa que haya sido sometida a la consulta popular, que sea en favor de los ilegales, ha sido aprobada por los votantes estadounidenses, por el contrario, siempre son rechazadas por un amplio margen.

En nuestro medio no estamos distantes de esta realidad de los inmigrantes ilegales, la única diferencia que tenemos con EU, es que allá las autoridades sí están combatiendo este mal y acá las cosas están más relajadas.

La mano de obra barata que los ciudadanos del resto del continente representan en nuestro país, los hace elegibles para trabajar por unos pocos dólares, en detrimento de los cientos de profesionales panameños idóneos que no encuentran alguna plaza donde laborar.

Según las estadísticas, son más de cien mil los ciudadanos de la India que residen en nuestro país; de China, el número es mayor; también hay dominicanos, colombianos, peruanos, centroamericanos, y así podríamos seguir y no tendría fin esta lista. Sin temor a equivocarme podemos señalar que en entre nosotros existen decenas de miles de ilegales.

La gran diferencia de los inmigrantes del pasado con la de los ilegales del presente, es que los primeros viajaron buscando un nuevo comienzo, los otros solo trabajan para mandar divisas a sus casas. Por esta razón, tanto en Panamá como en EU, los ciudadanos rechazan a los ilegales, pues además de estar fuera de la Ley, muchos se convierten en una carga para la sociedad.

La falta de oportunidades laborales que vivimos hoy en día hace que el rechazo hacia los ilegales se incremente día tras día. Solo debemos visitar algunos hoteles o centros comerciales para escuchar la diversidad de acentos lingüísticos que no son de los santeños, chitreanos ni veragüenses. A los nuestros los vemos en los semáforos vendiendo verduras, etc. ¿Cuándo iniciarán las autoridades correspondientes, una verdadera campaña para hacer cumplir las leyes que combaten la migración ilegal?

Los buenos augurios de que nuestro país alcance desarrollo pleno, también nos hace blanco de más buscadores de fortuna de otras latitudes. Antes de dar esos importantes pasos, debemos poner las cosas en orden; ayudar primero al de casa y luego a los demás.