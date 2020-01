Un duende cubano

Ibrahim Ferrer estaba en casa de unos amigos en La Habana Vieja. Al famoso intérprete cubano le gusta tanto el canto como visitar a la gente querida.

Por eso, cuando la entrevista telefónica se llevó a cabo, una mañana del fin de semana pasado, no se hizo en su modesto apartamento, que comparte con su esposa, sino en una vivienda de unos gratos conocidos.

Tardó unos segundos en contestar la llamada. El estaba viendo la vida pasar en el balcón y el teléfono, localizado en la sala, esperaba para comunicarlo con Panamá, un país al que visitará por primera vez el martes 18 de junio, cuando dé un concierto en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa.

Solo luego de preguntarle es que se percata de que tiene poca referencia musical de Panamá. “Vaya, me imagino que algo he escuchado, pero no recuerdo nada ahora” y prometió que esa ausencia se va arreglar cuando visite nuestro país. “Mi pasatiempo favorito es escuchar música y voy a escuchar música panameña. Tengo la ilusión de que los panameños me acojan como lo han hecho en otros lados”.

Adelantó que vendrá a Panamá con un colectivo formado por una docena de músicos, que en su mayoría estuvieron involucrados directamente con el fenómeno de Buena Vista Social Club, el álbum y la película que le permitió a unos 20 artistas, la mayoría con más de 60 años de edad, convertirse casi de inmediato en estrellas de renombre internacional. Desde entonces, sus vidas se han transformado para bien.

El repertorio que brindará el cantante caribeño a la audiencia nacional incluirá una buena parte de los temas de su álbum debut como solista, titulado precisamente Ibrahim Ferrer, que obtuvo el premio Grammy.

“Obtener el Grammy fue lo más grande que me ha pasado. Ya tengo dos”. Se enteró de semejante noticia en Santiago de Cuba y tiene la estatuilla en su casa en una especie de museo.

Aseguró Ferrer que en su presentación en Panamá escucharemos bellas canciones como Bruca Maniguá y Cienfuegos tiene su guaguancó, ambas composiciones grabadas por el legendario Arsenio Rodríguez, así como Herido de sombras y Nuestra última cita, que fueron popularizadas a principios de los 60 por el cuarteto vocal Los Zafiros, sin dejar por fuera Marieta (la más celebrada composición de Fausfinto El Guayabero Oramas) y Guateque campesino (una guajira hecha famosa por Guillermo Portabales).