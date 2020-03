Valor cívico

Hay gente que de vez en cuando saca a relucir la bandera, conveniente (para ellos) de “la unidad nacional”; típicamente se trata de autócratas o dictadores. Ninguna nación legítimamente democrática puede ni debe pretender una “unidad nacional”. La fuerza de la democracia está en el cúmulo de diversas opiniones de ciudadanos libres. Sólo los dictadores pretenden vender la idea de unidad nacional – una sola opinión de todos – siguiendo las directrices del dictador – una sola manada sumisa a la opinión de uno solo: el autócrata.

Otra cosa muy distinta es que a todos los ciudadanos libres y con diversidad de opiniones nos motive lo que Don Eusebio A. Morales llamó “el espíritu nacional”, que él mismo describió como “el sentimiento de la Patria que debe estar por sobre todo otro sentimiento y por sobre toda otra aspiración individual o colectiva”; que todos tengamos una “pasión nacional activa”.

Hace poco, Olimpo Sáez nos copió las palabras de uno de los discursos de Don Eusebio A. Morales – del año 1916 - en este sentido.

El “espíritu nacional” nace en el hogar, se consolida en el aprendizaje de la escuela… y debe permear toda acción de nuestra vida adulta, sin importar nuestra escogencia ideológica, participación política (ya sea partidaria o en la sociedad civil), nuestra creencia o no religiosa o nuestra actividad profesional o económica. La riqueza de nuestras diferencias ejercidas en libertad siempre debe ser motivada por el ‘espíritu nacional’…ese deseo de engrandecer nuestra Patria”.

Los dos traumáticos exilios que vivimos producto de mi lucha incansable por la libertad y democracia, tuvieron también positivos muy importantes. Uno fue la profundización de nuestro “espíritu nacional” y la emoción constante de Patria. Ver videos de una empollerada bailando el punto; oír el golpe de nuestro tambor; ver ondear nuestra bandera producían lágrimas de emoción que profundizaron nuestro compromiso de lucha,… y que todas, absolutamente todas nuestras acciones fueran motivadas por el “espíritu nacional” que brotaba por todos nuestros poros. Por otra parte, la sensación de perderlo todo, de tener que volver a comenzar de cero en un lugar extraño y hostil, siendo muchas veces un despreciable “extranjero”… el despertar sin saber por dónde comenzar, qué hacer, hacia dónde caminar… con el pánico económico de no tener ingreso alguno, con una familia de esposa y 4 hijos que mantener… sin saber cómo lo podía hacer. Me tomó un año hacerme mi propio trabajo, pero haber vuelto a levantarnos fue importante para nuestras vidas. Somos mejores personas y nuestro “espíritu nacional” palpita permanentemente en nuestro corazón. En mi esposa, nuestros hijos y yo no existe opción: el “espíritu nacional” es la motivación primaria de todas, absolutamente todas, nuestras acciones

Tal como lo decía Don Eusebio A Morales, con ese “espíritu nacional” “todos, gobierno, partidos políticos, sociedad civil, funcionarios públicos, Iglesia, comunidades originarias, extranjeros que escogieron vivir en nuestra Patria, viejos, jóvenes, empresarios, trabajadores, agricultores... todos, en un esfuerzo colectivo para engrandecer nuestra memoria, honrar a nuestros antepasados sin egoísmos, debemos cantar juntos un Himno por la Patria originaria, criolla, negra, mestiza, mulata y universal”.

¡Ése debe ser el “espíritu nacional” de todo aquel que se considere ciudadano a tiempo completo!

El autor es fundador del diario La Prensa