El examen de la discordia

Certificación

La discusión alrededor del examen de certificación de conocimientos médicos básicos, que han vuelto a revolver los mismos de siempre durante las últimas semanas, es muy posible que tenga finalmente un balance positivo.

Lo más relevante de todo este tema es que la formación de profesionales de la medicina se ha convertido en un tema de interés general, y ha puesto a opinar sobre ello desde el presidente de la República hasta los estudiantes.

Posiblemente, una de las razones para que tanta gente se haya sentido afectada es que venimos de un año de pandemia, en el que se ha hecho evidente lo importante que es tener un sistema de salud eficiente, tanto en lo administrativo, como en el recurso humano necesario para enfrentar estas crisis tan impredecibles.

El caso es que hay un par de diputados que, por alguna razón, le tienen un odio africano al dichoso examen. Desde hace ya varios años son los mismos dos tipos (vergonzosamente poseedores de título de médico), quienes hacen todo lo posible por quitar del proceso una prueba que tiene como objetivo asegurar que quienes entran al internado tengan un mínimo de conocimientos y capacidades clínicas para garantizar que los pacientes reciban la mejor atención posible.

Uno de estos tipos, hace un par de años, dijo que había que eliminar el examen porque la gente que lo tomaba decía que era muy difícil y no podían pasarlo. Eso, mientras otros sacaban notas por arriba del promedio internacional. Más claro imposible, que el objetivo era favorecer a quienes no demostraron tener los conocimientos para aprobar.

Pero este año, con la excusa de la pandemia y la necesidad de tener mano de obra disponible en los hospitales, encontraron una buena excusa para tratar de cambiar las reglas del juego, eliminando el prerrequisito de aprobar el examen para poder tener derecho a una plaza en los dos años de prácticas supervisadas, necesarias para obtener la idoneidad profesional.

Como el argumento no parecía tener mucho respaldo, siguieron tratando de obstaculizar el procedimiento de evaluación para que todo se fuera al traste, a base de triquiñuelas de última hora, como las que ellos están tan acostumbrados.

Según explicó el decano de la Facultad de Medicina, doctor Enrique Mendoza, se intentó evitar que los salones estuvieran disponibles el día del examen. Después se retrasó el pago que se hace al National Board of Medical Examiners, en una sospechosa decisión que obliga a pensar qué se buscaba que no se permitiera hacer el examen en Panamá. Y por último, faltando unas horas para la prueba, se firmó una resolución que redujo la nota de aprobación del examen, lo cual sentó tan mal como una lavativa en ayunas.

Pero cuando ya todo terminó de descarrilarse fue el lunes, durante el desechable “período de incidencias” de la Asamblea, que se ha convertido en un ejercicio para recordarnos el elemento que tenemos entre los padres de la patria. Como era de esperarse, los dos abanderados de la causa siguieron con su monserga, expresando todo tipo de descaradas mentiras en relación al examen. Además de insinuar actos de corrupción. Porque, como dice el dicho, “cada ladrón juzga por su condición”.

Incluso, sacaron a pasear la soberanía panameña y el pensamiento de “Omar”, aunque de la forma como lo explicaron es evidente que no entendieron nada. Otra de las de concurso fue esa historia que “la medicina en Estados Unidos no es igual que en Panamá”. Supongo que creerían que en el examen preguntarían la dirección de un centro de salud en Kansas, porque si no, es incomprensible semejante argumento.

Entre la sarta de mentiras que dijeron, trataron de generar un conflicto entre las universidades privadas y la Universidad de Panamá, pero con el argumento invertido. Sugerir que los estudiantes de la universidad pública, que funciona con un exíguo presupuesto y con muchas limitaciones de infraestructura, tienen ventajas sobre las universidades privadas, no tiene sentido alguno. Además, sacaron a relucir argumentos propios de un niño de parvulario, como que tener un puesto asignado para el examen significa que obtuvieron las respuestas con anterioridad. Aunque no lo crean, eso lo dijo nuestra lumbrera caribeña.

Con lo que no contaban estos dos preclaros discípulos de Galeno es que todo el mundo tomaría una misma postura sobre el tema. Y lo más interesante es que los mismos estudiantes que tienen que presentar la prueba están claros sobre lo importante que es mantener el examen para garantizar que las plazas haya que ganárselas y que no exista la posibilidad de que algún diputado o sus botellas periféricas hagan una llamada y consigan una plaza para algún hijo, hija, pariente o allegado.

Con una evaluación objetiva, administrada y calificada por un ente completamente neutral, se disipa la posibilidad de la influencia como elemento de selección, como en algún momento fuera costumbre.

Como sea, aún no termina la tormenta. Han renunciado varias personas a la comisión de evaluación y quien sabe qué más pueda pasar. Lo importante es mantener la prioridad: que la competencia académica debe estar por encima de cualquier capricho de nadie. Y entendamos que no se puede uno desentender, porque esta gente no dudará en volver a tratar que la mediocridad se siga apoderando del país. El mejor ejemplo son ellos mismos.

El autor es profesor de cardiología en la Universidad de Panamá