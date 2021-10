El futuro está en nuestras manos

9 de marzo del 2020: fecha crucial en el calendario. Se identifica el primer caso de la Covid-19 en el país, a pocos meses de haber iniciado un mandato presidencial. Semanas antes, los actos de violencia en las cárceles que cobraron vidas dejaron en evidencia la debilidad de la institucionalidad panameña, así como los múltiples femicidios, y la vulnerabilidad e insuficiente protección de niños y adolescentes. Fue un año terrible. El problema es que el futuro puede ser peor.

Han pasado 31 años tras la invasión de Estados Unidos a nuestro país… ¡Fue entonces que resurgió la democracia! Sobre débiles pilares. En un país que intentaba superar los dolorosos hechos del 20 de diciembre de 1989. Hubo una fuerte crisis que trajo como consecuencia la imposibilidad de garantizar satisfacer las necesidades más básicas. Inicia el proceso de privatización de servicios públicos. Sólo quedaban 10 años para reconstruir el país y prepararnos, por fin, para recibir el Canal de Panamá.

Tres décadas después de aquella dolorosa y oscura Navidad, algunos se refieren a la última década, como una perdida, que ha dejado al descubierto la corrupción y la mala administración pública, donde la mayoría de la población hemos sido partícipes de esta realidad.

En la actualidad, hemos tocado fondo en aspectos importantes para el desarrollo de nuestra sociedad.

En educación, si ya se tenía suficiente con los malos resultados en las pruebas PISA, imaginemos qué nos depara el futuro, luego de ser uno de los países que tuvo mayor tiempo sin dar clases semipresenciales o presenciales según estadísticas de la UNICEF. En el ramo de Salud, escándalo tras escándalo, finalmente hubo vacunas. Nosotros, los jóvenes, no tenemos la certeza de poder jubilarnos a una edad razonable. Se trata de un “rosario de decepciones” que si las enumero todas, 'la lista sería más larga que la esperanza del pobre', como dice mi abuela.

Nuestro país no tendrá la capacidad de mantener ingresos sostenidos si nuestra economía sólo se basa en el sector servicios y si continúa concentrada en el corredor de tránsito Atlántico-Pacífico. La Covid-19, las estadísticas de decrecimiento económico y las insuficientes señales de recuperación desde 2019 hasta hoy, lo han dejado claro.

Mientras otros países desarrollaban tecnología, nosotros nos concentrábamos en sacar adelante la administración del Canal de Panamá ¡El orgullo de todos!

Hoy, teniendo ya una administración del canal madura y, como país, una economía dominante que tiene el potencial de desarrollar otros mercados sostenibles de la mano de una descentralización económica de estos, como punto prioritario, opino que nos estamos metiendo un tiro en el pie dándole prioridad a la minería sin considerar su impacto negativo con relación a nuestro recurso más preciado, ¡El agua!

Es necesario enfocar esfuerzos y recursos para promover la investigación; apoyar nuevas estrategias de educación y ponerlas en práctica; explotar el potencial de nuestro país y aprovechar todas sus ventajas, también utilizando su posición geográfica para posicionarnos como líderes en el mercado tecnológico y de avances que aún no se ha desarrollado a cabalidad en la región: está en nosotros permitir o no que países como Costa Rica y Colombia se nos adelanten.

Cada uno de nosotros forma parte importante del desarrollo de nuestro país. Votar cada 5 años no es democracia. No nos engañemos. Si no formamos parte de la construcción del Panamá que necesitamos, cada vez tendremos menos oportunidades.

Se estima que para el 2030 dejarán de existir el 40% de empleos que conocemos y surgirán un 60% de nuevos puestos de trabajo que aún no tenemos idea que exigirán. De no prepararnos para ello, lo que estamos viviendo hoy será nada comparado a lo que podríamos vivir en los próximos años.

¡Joven panameño! La mejor forma de tomar las riendas de nuestro futuro es crear y aprovechar los espacios de diálogo y debate, en los que se generen ideas para que participemos del cambio positivo que necesitamos realizar. El Panamá que necesitamos debe ser verde, en el que se escuchen a los que históricamente no han tenido voz y así sentar las bases de una verdadera democracia participativa y representativa.

El autor es participante del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana (LLAC) 2021