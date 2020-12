El ocaso de Prometeo

Legado de Simón Bolívar

Uno de los tantos biógrafos de Simón Bolívar, Guillermo Ruz Rivas, escribió una expresión en uno de sus libros, que dice: “…a América se le perdió Bolívar y todavía lo anda buscando”. Esta reflexión obliga, a preguntarse la razón de tanta devoción hacia la figura de El Libertador.

Cuando se trata de escribir, pensar, analizar, pero sobre todo deducir, de los hechos históricos, aquello que representó, solo sus 45 años de existencia, vs, el legado de El Libertador Simón Bolívar, es poco probable, frente la admiración que despiertan las gestas epopéyicas, que el romanticismo no se asome, y las líneas escritas, no narren un episodio, sino que asome la pasión de quien escribe.

Lo cierto que la compleja y corta vida, del Grande Hombre de Las Américas, luego de ocupar un rol heroicamente protagónico, ocupando el rol de víctima, producto de su liderato y anhelo de consolidación de las cinco naciones que libertó. Fueron entre otras, las convulsiones políticas, las conjuras por el poder, el desconocimiento de las instituciones de gobierno, y el incipiente republicanismo, que pugnaba, contra la anarquía postcolonial, el premio inmerecido, que oscureció el triunfo sobre lo imposible.

Así mismo, el modelo de producción de la época, fue dando al traste con el sostenimiento de su anhelada Colombia, y los recursos económicos de la cosa pública, escasos y agotados luego de una guerra que duró una veintena de años, fue la justificación perfecta para continuar el esclavismo, la terrofagia y el caudillismo que, como una nueva aristocracia, se enquistaron pequeños reinos, luego de haber derrotado al Imperio Español.

Bolívar, rumbo al final de sus pasos, en 1830 y con un pesimismo inevitable, en una de sus epístolas, escribía que “la América es ingobernable para nosotros el que sirve una revolución ara en el mar”. Este análisis, fue el pronóstico de las condiciones políticas y sociales, que hasta nuestros días han regido en la historia latinoamericana.

Pero, además, de ser un líder político, un revolucionario, constitucionalista, estratega militar, soldado y libertador, entre no pocas cosas, lo que hizo para la historia y que esta, lo convirtiera en un ideal inmortal, fue el amor a la patria, que lo llevó al sacrificio de toda riqueza, y esfuerzo físico, así como el respeto a las leyes, pensado esto último, claro está, en el presente que vivía, pero construyendo para siglos que no vería.

En su mensaje a Angostura, de forma temprana y mucho antes de la independencia final, manifestó: “Si no hay un respeto sagrado a la Patria, por las leyes y por las autoridades, la sociedad es una confusión, un abismo, es un conflicto sin guiar de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo”. Idealizó así, el respeto a las leyes, para que otros cosecharan naciones con rumbo definido.

A ciento noventa años, del fallecimiento de Simón Bolívar, quedaron ya muy lejos las gestas libertarias, pero se mantiene vigente, la lucha épica por la igualdad, y el respeto a las leyes, que pretenden como divisa, en todas nuestras naciones, construir un sistema, que basado en instituciones permitan el ejercicio de gobiernos justos.

El autor es abogado y docente universitario