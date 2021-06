Irrespeto Ciudadano

Hay momentos estelares de la panameñidad política que no merecen ser olvidados nunca, y este, el de el Toro y la vacuna, es uno de ellos. Y no merecen el olvido por ser una de las metáforas perfectas de nuestra circunstancia y de la corrupción consumada en la que han instalado nuestra democracia.

Ni siquiera es rabia lo que mueve esta reflexión: es hartazgo y tristeza. Harto de que sean los mismos, invocando espíritus verde oliva, los que vengan a decirnos que merecen privilegios expresidenciales, como si alguien le hubiese obligado a ocupar el cargo. Harto de que hacer patria se confunda con goles o Grammys, y no se entienda que de lo que se trata es de ser honesto desde que uno se levanta allí donde la vida le puso.

Lo triste es leer al Toro diciendo que lo envidiamos, y que sus familiares pueden viajar a la capital del invasor imperio para vacunarse, y que no tenía tiempo para formar fila. Pero una doñita de ciento y pico de años sí pudo, demostrando una honradez y un patriotismo que el expresidente debería imitar.

Los honestos no contestan así por Twitter. Los honestos no sueltan exabruptos de rico engreído cuando les reclaman algo, y no lo hacen porque su honestidad es evidente y pacíficamente defendible. Ser honesto no lo da haber “servido” como presidente, lo da la práctica del respeto.

No, no es bochinche, es pedir que se aclaren los motivos por los cuales un expresidente recibe una deferencia que no le corresponde. El que se defiende de lo que no es cierto sólo demuestra que es culpable, que no puede más que insultar pretextando envidia en los demás.

Nunca envidiaría a alguien incapaz de esperar su turno de vacunación, que pasa por encima de miles de personas que la necesitan más que él, argumentando que no tenía tiempo. Nunca envidiaría a una persona sin el más básico sentido de respeto al prójimo.

El autor es escritor