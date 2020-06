Entendiendo el amor por el dinero y el amor al prójimo

Restricciones sanitarias

Había una vez, en mi pueblo natal, un “viejo rico” muy avaro, quien era tío de un expresidente de la República, cuyo paso por el gobierno fue tan tóxico para todos los panameños que, incluso después de su gestión, muchos evitan nombrarlo por temor a que su “invocación” pueda traer conjuros muchos más perniciosos, como en la película de Harry Potter.

El “viejo rico” se paseaba todas las tardes por el parque del pueblo diseminando su “filosofía de vida” a todos los que se encontraba a su paso. Así decía el “viejo rico”: “las personas valen por lo que tienen en su bolsillo. Si tienes un real, entonces vales un real; si posees cien dólares, entonces vales cien”. De esta manera el viejo rico pregonaba que las posesiones materiales son las que dicen mucho de una persona. Para el viejo rico solo existían tres tipos de gente: los blancos, los negros y los cholos. Solo los blancos merecían el respeto de la gente y estaban llamados a mandar sobre el resto.

Aunque parezca un cuento, muchas personas que se consideraban blancas, y con apellido supuestamente de abolengo, se creían superiores al resto aunque no contaran con un céntimo. De esta manera, una mujer blanca sin plata debía buscar a un hombre blanco con mucho dinero para consolidar su futuro, aunque el amor no estuviera en juego.

Cierto día, por cuenta de un rayo que cayó muy cerca de la planta de energía eléctrica, la luz se fue por casi tres días. Entonces en la gran nevera que poseía el “viejo rico”, la carne que le habían traído sus peones de una vaca recién sacrificada empezó a descomponerse.

Muy pronto se sintió el mal olor de la carne descompuesta, y este empezó a invadir todos los rincones de la vivienda, hasta que las empleadas decidieron decirle al “patrón” que era necesario botarla. El “viejo rico” decidió ir a ver la carne cuyo olor era insoportable, la palpó y ordenó que la misma fuera vendida a todos los transeúntes por un bajo costo y así “ hacerles un favor”.

Como nadie decidía comprar la carne “verdosa y putrefacta”, entonces el “viejo rico” llamó a sus empleados y les dijo: “Bueno, como nadie quiere comprar esta carne, entonces se las regalo para que coman bien”. Como era de esperarse, casi ningún empleado la quiso, a excepción de un señor de campo que hacía la jardinería, quien decidió llevársela para darles de comer a sus perros.

El señor jardinero, con un pañuelo en la nariz, preparó la carne con la mayor cantidad de guisos posibles para aplacar el olor putrefacto, sin embargo, cuando se las sirvió a sus canes, estos solo la miraron de reojo y no la quisieron.

Esta historia real, sirve para ilustrar, el tipo de pensamiento que impera en la mayoría de los “poderosos” en Panamá, sobre todo en época de pandemia. Muchos fueron educados bajo la consigna de que la plata es lo “que manda”.

Resulta que para ellos, lo importante es salvar “la economía” a como de lugar, no importa el resultado de muertos y contagios que pueda haber después. Muchos de éstos ricos empresarios manejan irresponsablemente teorías sanitarias que ninguno de ellos conoce a ciencia cierta. Una de estas es la famosa “inmunidad de rebaño” que ha tenido resultado con infecciones anteriores pero que al parecer con el coronavirus sería muy letal, puesto que nadie tiene la información de quienes realmente serán inmunes.

A pesar de que se ha dado un repunte en el número de contagiados por la Covid- 19 y por consiguiente de fallecidos, los voceros de los empresarios siguen presionando en todos los medios posibles para que se levante la cuarentena y se habiliten, cuanto antes, todos los bloques económicos.

Tal parece que a los “ricos” solo les importa el dinero, más no la salud de la población, puesto que se ha demostrado que una leve reapertura como pasó hace algunas semanas, puede disparar aún más los casos, tomando en cuenta que un amplio sector de los panameños(as) no cumple a cabalidad con las medidas impuestas.

Es muy cierto que algunas empresas y comercios cumplirán rigurosamente con las medidas higiénicas necesarias, pero no la mayoría, que solo están pensando en hacer plata. No hay que ser un adivino para saber que en Panamá se triplicarán los casos si se eliminan las restricciones de circulación, sin embargo, esto no parece interesarles a los empresarios muy “preocupados” por la economía. No se han percatado que estamos en medio de una gran tormenta, y es la época de la solidaridad y no de intereses mezquinos.

De nada parece importarles el número de defunciones en aumento, y el posible colapso de los hospitales. Para muchos empresarios esto es un asunto que debe ocurrir, pero lo importante es salvar la economía.

Como bien lo dijera el cantante Cheo Feliciano en una de sus recordadas interpretaciones: “los entierros de los ricos los resuelve un testamento”, pero el entierro y el llanto de los pobres nos sigue atormentando a diario por cuenta de la pandemia.

El autor es sociólogo y docente panameño