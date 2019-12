Las esclusas ya tienen nombre: Dorindo Jayan Cortez

9 DE ENERO

Tuve la doble oportunidad histórica de participar en la aprobación de la ampliación del Canal de Panamá. Primero como diputado, al recordar el sacrificio joven y la necesidad de inmortalizar esos reclamos. Después, como ciudadano, en el referendo del 22 de octubre de 2006.

Ahora, cuando se desarrolla la fase final de la construcción del tercer juego de esclusas, estas ya tienen nombre. Pero considero que sería justo que llevaran los de aquellos jóvenes que derramaron su sangre por la recuperación de la vía, verdaderos baluartes de la patria.

El 9 de enero de 1964 no fue un día cualquiera. Fue de algarabía, marcha con pasos firmes, protesta contagiosa, sentimiento de patria, consignas dirigidas contra el agresor y reclamos: “un territorio, una sola bandera”. Del otro lado, bayonetas, balas, prepotencia y arrogancia uniformada, colmillos de sangre. Nos agredieron, pero levantaron corazones de dignidad. Esos días tristes, pero ejemplares, marcaron el momento crucial en que la panameñidad hizo expresión de presencia con la tricolor. El sudor joven rociaba el suelo patrio convertido en el espacio zoneíta con gendarmes en arreos de combate. No simularon, dispararon a matar. Pero no había temor. La valentía, el sentido de pertenencia, era la llama que ardía como rechazo a la prepotencia imperial.

Ellos, llenos de coraje, expusieron sus cuerpos como objetivos desprotegidos, empuñando solo el amor al terruño. Que se izara la bandera, que se paseara en lo alto empujada con la brisa desde el cerro Ancón, ese era el sentimiento en los corazones de la juventud. Así salieron de sus colegios y marcharon entusiastas hacia la Zona del Canal. En sus manos llevaban como “arma poderosa” la bandera, que el convenio firmado entre ambas naciones exigía izar junto a la enseña estadounidense. Poco después, caían las primeras víctimas y la sangre derramada marcó el hito de “no regreso”. La gallardía estudiantil dictó las pautas de un episodio que es ejemplo. Una lucha consecuente que se debe eternizar como patrimonio nacional, símbolo libertario del estudiantado y de la misma panameñidad. Las consecuencias de aquel ataque brutal fueron repugnantes. Sangre derramada, muertos y heridos han escrito una de las páginas más dolorosas pero heroicas del calendario nacional. Aunque los agresores trataron de tergiversar los hechos, lo cierto es que la gesta fue la más bella, aunque triste, expresión en defensa de la nacionalidad, al derecho de ser soberanos y de mirar en lo alto una sola bandera. No es justo, acaso, lo aquí sugerido. Que hable la conciencia de los que toman las decisiones. No olviden que en la profundidad de la distancia están los valores de la nación, los que dan fuerza al presente y futuro de Panamá.