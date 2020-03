Escribir para niños, no es broma

Literatura infantil

La literatura infantil es el arte de escribir recreando contenidos humanos profundos y esenciales dirigidos a un público especial, que son los niños y los jóvenes. El universo de las emociones y los afectos mirados desde el imaginario infantil; la percepción de la realidad imprimida con los colores y sabores de los sentidos; la presencia de la ausencia, la fantasía inteligente y la exploración del mundo como lo ven los niños. Escribir para niños, no es una broma.

En términos artísticos hablamos de cómo un escritor tiene la habilidad para abordar asuntos fundamentales del ser humano: la familia, las emociones, las relaciones, el entorno, la naturaleza; todas las cosas que hay en el mundo, incluso las que son tabúes para ciertas culturas, como la muerte; las vicisitudes buenas y malas, inquietantes y perturbadoras, incluso la incertidumbre. Los buenos escritores para niños saben crear historias de manera que puedan conmover y enriquecer ese mundo que también es habitado por los niños.

La literatura infantil y juvenil reinventa el mundo y permite que el niño aprecie la realidad con fascinación y con imaginación. Los encantos y desencantos, los misterios y sentidos cobran un nuevo valor a través de la literatura escrita para niños. La literatura infantil llena de esperanzas al mundo, porque su poder puede estimular la creatividad que permite pensar en cosas nuevas como grandes proyectos. Todo se imagina primero, todo se sueña primero, y los libros para niños permiten imaginar y soñar.

Encontrar un espacio en el imaginario social e infantil, tener un encuentro poético con el mundo que se nos presenta, saber darle a la lectura el lugar donde ella nos viene a significar algo, son algunos de los propósitos de la literatura infantil. Escribir para niños es tal vez más difícil que escribir para adultos.

Los escenarios del mundo se presentan distintos y en ocasión más misteriosos que el de los mayores. Toda la sociedad es un sistema con un tejido narrativo complejo que hay que saber narrar a aquellos que empiezan a tener contacto para reconocer y leer ese mundo.

La literatura es una forma de conocimiento. Escribir para niños es saber hacer de la escritura ese transmisor de conocimiento, sin caer en pedagogías y moralismos. Es tener conciencia de que los imaginarios de infancia no se comprenden solo desde la oferta de entretener y enseñar. Los niños también viven la realidad de un mundo social donde se necesita de un lenguaje que les permita entender la vida desde su imaginación y entorno.

Hay autores que no dominan los recursos narrativos de la literatura para niños. Muchos no saben generar una comunicación estética con la infancia a través de un sistema expositivo que diseñe y revele personajes e historias significativas; no saben trabajar desde la literatura un lenguaje que reconozca el imaginario infantil, y esto provoca la producción de libros cuya misión parece solo moralizar o son trampas para enseñar valores con una religiosidad implícita.

En el universo de la literatura infantil y juvenil hay cuentos para todo: para ser más cooperativos, para pensar los estereotipos, para jugar y curiosear; cuentos inquietantes, escabrosos o con temas tabú (muerte, guerra, sexo, divorcio, bullying, maltrato, enfermedades, homofobia, discapacidad, adicciones, obesidad); con bichos asquerosos y animales raros (mis favoritos); cuentos corporales, de distensión; cuentos para cantar, de nunca acabar, para actuar, para jugar, para expresarse, para pintar, para hacer música, para construir.

Los investigadores de la literatura infantil nos hablan de un género tan maravilloso que puede abordar sin problemas las costumbres y tradiciones autóctonas: el mito y la leyenda, por ejemplo. Un género para niños idóneo para hacer referencias a épicas patrióticas e históricas, los códigos del folclore popular, el ecosistema, las problemáticas sociales y políticas, el tema de la migración, las identidades y muchos más.

Todo es posible cuando los autores se suscriben al imaginario infantil de los niños y jóvenes; cuando saben abordar los temas con una intensión estética y, sobre todo, cuando no intentan violentar la percepción que tienen ellos del mundo. Saber direccionar ese lenguaje a través de recursos que permitan conectarse con la lógica del niño y su manera de ver la realidad, ser capaz de escribir historias que se relacionen con ese imaginario, es una verdadera experiencia creadora.

El autor es escritor y encargado de la oficina de promoción de la lectura de Mi Cultura