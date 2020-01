A la espera del enemigo

Hace mucho tiempo, el hombre aprendió que su vecino no era siempre un amigo con el que podía contar. La lucha por la comida y el territorio le obligaron, desde que era apenas un ser primitivo, a inventar técnicas defensivas que le permitieran sobrevivir al ataque del enemigo. Con el propio cuerpo como única herramienta. Un recurso que en las culturas orientales evolucionó a tal punto que, influido por la filosofía de los guías espirituales, llegó a convertirse en arte.

El kung-fu en China, el taekwondo y hapkido en Corea, el jiu-jitsu, karate y judo en Japón y el muay thai en Tailandia son ejemplos de diferentes tipos de artes marciales que cada país adoptó a sus propias costumbres y métodos de combate a partir de un antiquísimo conjunto de técnicas de defensa, que se extendieron por Europa y Asia gracias a las conquistas.

De Japón también es el aikido, una disciplina de defensa personal que busca detener al atacante sin hacerle daño. Su fundador, Morihei Ueshiba, decía que “la verdadera vía de las artes marciales no consiste solamente en neutralizar al enemigo, sino más bien en dirigirle de tal manera que, voluntariamente, abandone su espíritu hostil”.

De ahí que quien practica las técnicas del aikido se mantenga a la defensiva: espera el ataque para reaccionar, pero nunca es el primero en arremeter. Es, según explica Otilia Royo, instructora principal de la Academia Aikikai de Panamá, un sistema de defensa basado en la armonía.

“Te unificas con el atacante, no hay conflicto ni oposición. De allí que el aikido no esté considerado una disciplina deportiva porque no hay vencido ni vencedor; es un trabajo armonioso en el que el atacado integra al atacante con inmovilizaciones y lo disuade del ataque. Es el principio de la no oposición, y por ese principio una persona débil puede vencer a otra mucho más fuerte”, explica Royo.

La ventaja de esta forma de concebir los movimientos defensivos es que cualquier persona puede practicarlo.

“En el aikido no hay fuerza física en las técnicas, por eso lo puede practicar un niño o una persona mayor. La idea es transmitir el ki (“energía” en japonés). Se unifica la energía con el movimiento y así se logra que el atacante pierda el balance”, explica Leonardo Espinoza, también instructor de aikido.

Entonces, ¿puede realmente una persona que aprende estas técnicas y esta filosofía defenderse de un ataque?

“Si lo aplicas bien, sí”, dice Espinoza. De hecho, en una de las técnicas que se practica en clases, se usa un instrumento de madera que se asemeja a un cuchillo y que al final del movimiento termina fuera de las manos del atacante.

El aikido se enseña a personal de seguridad de agencias privadas y de instituciones públicas, así como a policías. “En épocas anteriores se destacaba el dominio por la fuerza. Una persona fuerte destruía al débil, con razón o sin razón. Hoy se habla de derechos humanos, de presunción de inocencia... no se puede salir a destruir una persona, aunque se tenga la razón. Donde haya que aplicar justicia, hay que dejarlo a las instancias correspondientes”, dice Royo. “Lo que sí se puede es, a través de un movimiento simple, inmovilizar a la persona de manera sutil y así colocarle las esposas”.

Las cosas cambiarían radicalmente si el atacante utilizara un arma de fuego. “Ahí no hay camino que escoger, es su vida o la mía”, dice Royo.