¿Qué nos espera el 2003?

Hoy comienza un nuevo año, el 2003. Y, ¿que nos espera? He aquí un detalle por signos.

Aries: Los seis primeros meses serán de mucha productividad, propuestas de trabajo, ascensos o negocios que se verán muy favorecidos; las puertas se abren para desarrollar todo tipo de actividad, pues tu habilidad destreza y talento salen a brillar. A mediados del año las relaciones afectivas tal vez no se vean tan favorecidas pero todo dependerá de la madurez y el cómo afrontar los asuntos del corazón; no permitas que terceros se inmiscuyan en tu relación. La salud también deberás de cuidar en esta temporada y no olvides los chequeos médicos respectivos. Para los últimos meses del año un toque de suerte hará que el dinero crezca como la espuma así que en este año venidero no dejes de jugar algún juego de azar y hacerle caso a tus sueños pues allí estará la clave para que la suerte te acompañe, durante todo el año. En términos generales es un buen año para los arianos.

"Tocas con tus manos las estrellas”.

Tauro: El hogar tomará un nuevo brillo dentro de los primeros seis meses, pues desearás darle a los tuyos mayor seguridad y por eso el querer renovar o cambiar el ambiente donde vives se verá bien aspectado. Transacciones de bienes materiales que salen superbien; además, los viajes están favorecidos. En cuanto al amor, si has estado solo en los últimos años, la llegada inesperada del amor traerá como consecuencia que tus esperanzas se renueven y si eres casado las relaciones con la pareja empiezan a ir mucho mejor. En los tres meses siguientes deberás tomar precauciones, pues personas no muy sinceras no faltarán; por ello es mejor que en esta época no comentes tus planes ni proyectos. En los últimos tres meses del año la pareja traerá buenas nuevas donde el éxito fluirá positivamente en tu morada.

"Creas con tu esfuerzo un paraíso terrenal”.

Géminis: El cuidar la economía será la clave para que en todo el año te vaya bien. En los primeros tres meses debes poner en orden cualquier situación legal, sobre todo documentos que necesites renovar. Es un período donde no debes tomar decisiones apresuradas y pensar bien antes de concretar algún proyecto. A mediados del año el dinero empezará a fluir para ti, propuestas de negocio, ventas o trabajo que harán que se mejore notablemente la economía; si estas en proceso de hacer alguna transacción por un bien es en esta época que se verá mejor aspectada. Para los últimos meses del año, le darás entrada a un nuevo amor de una manera mágica e imprevista lo cual hará que vivas emociones nuevas e intensas. Ahora desaparecerán las tristezas sumando muchas alegrías.

"El futuro te pertenece”.

Vea Lo que viene... por signo