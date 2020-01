Para esperar con buen humor

Como en todos los países ricos el consumismo es desmesurado; puede comprar 324 brochas desechables de varios tamaños y por $39.97 siga llenando el mundo de plástico y basura. Es como dice el título del libro de Eduardo Galeano, Uselo y tírelo. Una de mis canciones favoritas dice: "De colores, de colores se visten los campos en la primavera...". Si desea colores hasta en la boquilla del grifo de la cocina o en el colador del fregador, haga una sinfonía de colores por $21.98 y cuando se aburra de un color deseche la pieza y la cambia por las del color de su antojo. Para que no tenga que agacharse a restregarse los pies, adquiera por $19.99 una linda alfombra azul con cerdas de vinilo sobre la que puede hacer "un pasito pa'adelante, un pasito para atrás"; las plantas de los pies, además de limpias, le quedarán contentas con ese cosquilleo. No vi ningún artefacto para limpiarse la parte superior del pie o las piernas, por lo que supongo que habría que acudir al antiquísimo método de inclinarse para enjabonar y restregar. Para cortinas de baño, un riel curvo de $29.99 que se instala un poco más afuera de lo usual, "crea espacio adicional para enjabonarse y enjuagarse". Así como lo oye.

La obesidad, que tiene relación directa con el consumismo, es un grave problema de salud en EU. ¡Pero es que todo está diseñado para el confort y la abundancia! Para comodidad de los que ven la televisión, venden una pieza que se coloca sobre los brazos de la butaca; allí se pone la bebida y en las bolsas laterales, el control remoto, los cigarrillos, el cenicero, las papitas, etc. Son tantos los chécheres que se ofrecen que no acabaría de mencionarlos jamás. Pero si necesita abrocharse la pulsera y no tiene quien la ayude, ¿cómo va a vivir un día más sin el abrochador Bracelet buddy, pinza plástica color dorado de 6" de largo que puede hacerle la vida más llevadera por solo $8.99? En fin, que los catálogos me están sirviendo para sobrellevar con buen humor los últimos actos circenses del gobierno.