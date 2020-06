Estado esclerótico e hipertrofiado

Gestión presidencial

El expresidente Óscar Arias, en su discurso histórico de despedida, al describir su experiencia como gobernante de Costa Rica y para describir a nuestros Estados latinoamericanos , usó las palabras del título de este escrito.

Decía que nuestros Estados son “incapaces de satisfacer las necesidades de nuestros pueblos y de brindar los frutos que la democracia está obligada a entregar”... y por eso se propuso ser un gobernante del cambio, y logró la paz en una Centroamérica en guerra.

Nuestro nuevo presidente (tan solo cumple un año en el poder) prometió el cambio…y que el suyo no sería otro gobierno de “más de lo mismo”. Así, creó esperanza e inició con una buena “luna de miel”. Entonces le cayó encima la Covid-19, sin duda alguna la crisis más seria de la historia moderna, no sólo para Panamá sino para el mundo entero.

Nuestro presidente se vio obligado a apartar su plan de gobierno para atender la crisis, que es una sola, con ingredientes de salud, sociales y económicos. Inició con lo más urgente: la salud…y su manejo fue a tiempo, convocando a médicos especialistas (quienes lo hicieron ad honorem) como comisión asesora de la ministra de Salud; el grupo técnico decidía y el presidente ejecutaba. Decidieron bajar el “switch” de la economía y decretaron una cuarentena a toda la población, algo jamás experimentado. La población cumplió con enormes sacrificios casi al 99% y hubo apoyo completo del país ciudadano hacia el presidente y su gobierno. En esa etapa hubo un error fundamental: no se decretó un sacrificio por parte de los funcionarios públicos (que fue la primera medida en otros países). No sólo eso, sino que contrastando con una población sin ingresos, aumentaron la planilla estatal con salarios de hasta $7,000 y más … un bofetón a la ciudadanía sacrificada (bofetón que aún no se ha corregido).

Entonces afloraron problemas de contrataciones “urgentes” con sobreprecios por parte de figuras muy cercanas al presidente. Cuando se destaparon estos escándalos, se suspendieron pagos para entrar en juegos de palabras, tales como “no se ha pagado un centavo por sobreprecios” (a pesar de que sí se contrataron y recibieron). El más significativo ocurrió con un hospital modular (el cual nadie objeta), en el que también se atendieron las preguntas con jueguitos de palabras, como que módulos de segunda eran “de la misma calidad que los productos nuevos”, y otros cuentos por el estilo… anunciados por el ministro del MOP en el sentido de que como el contrato no había sido refrendado por la Contraloría, “no se había pagado ningún sobreprecio”.

Frente a actos que obviamente constituyen “más de lo mismo”, el presidente prefirió sacrificar la majestad de la Presidencia para tomar partido con sus amigos, autodestruyendo la credibilidad de su gestión, cuando el país necesitaba más que nunca poder confiar en su presidente para afrontar la crisis.

Luego, al ir abriendo el primer y segundo bloque, en vez de usar el método aplicado en Salud, no nombró asesorías de conocidos y respetados ciudadanos; se cometieron contrasentidos incluso ridículos, afectando negativamente su reputación ante los sectores productivos (empresariales y obreros)

En conclusión: ese Estado “esclerótico y atrofiado” que teníamos esperanza que no continuaría con “más de lo mismo”, sigue igual. Incluso, adicionándole el crimen mayor: la corrupción, produciendo una gran desilusión y desesperanza.

A pesar de ello y como hombre que no se preocupa sino que se ocupa, sigo siendo el optimista incorregible.

Aún con una fe pública en franco deterioro, a todo presidente siempre le queda el recurso de producir un creíble “golpe de timón”. Puede producir cambios de sustancia en su equipo de gobierno, recurriendo a personas -ya sean de su partido, de otros o independientes- con experiencia y criterio político (el gran déficit en el gabinete actual). Puede aplicar de inmediato un sacrificio de los empleados públicos. Como ejemplo: Uruguay, uno de los países más exitosos en el manejo de esta crisis, como primer acto bajó 20% a los salarios públicos de los que ganaban más de $1,800. Podría nombrar y hacer conocer a un grupo asesor respetado del sector productivo, para que le garantice –con su experiencia– las fórmulas integrales requeridas para que la reapertura sea eficaz y no burocratizada, poniéndole ya fechas de apertura a cada bloque, para permitir preparación y esperanza, sujeto lógicamente a cambios consultados si la situación lo requiere.

Igual se requiere en el sector justicia. Abrir la Corte y juzgados sin abrir oficinas de abogados, fue hacer el ridículo.

El país sabe que hay aproximadamente $5,000 millones en nuevos préstamos. Necesita saber cuál es el plan para la inversión de esos dineros y por qué los alivios a la gente sin ingresos son tan absurdamente bajos, mientras la planilla oficial sigue subiendo. ¡Una insensatez!

Finalmente: el “golpe de timón” requiere actos e información concreta y veraz sobre temas vitales, con el objetivo de recobrar la fe perdida.

Según sus propias palabras, presidente: lo importante no era la entrada, sino cómo saldrá… su legado.

Pensando en eso, esperamos que el 1 de julio la ciudadanía escuche al presidente, y sienta: “¡ahora sí!”