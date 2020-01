De la estafa a una buena jugada

COMPRA DE CORREDORES

Cuando el ministro Alberto Vallarino hace algunas semanas dio a conocer a la ciudadanía los resultados de la auditoría de los corredores, me tomé un gran disgusto y un sentimiento de impotencia. ¿Cómo es que un gobierno puede acordar un contrato tan perjudicial? ¡Qué falta de decencia, patriotismo y respeto para todos nosotros! Claro está que los principales responsables de un contrato tan leonino fueron los gobernantes que negociaron dicho acuerdo, pero los miembros de esas dos empresas, ICA y Pycsa, también tienen una responsabilidad moral y ética, y deja mucho que desear el tipo de empresarios que son.

Expresar que el dólar que reciben el día de hoy tiene un valor real de 16 centavos, comparado al dólar invertido hace 13 años, es un insulto a la inteligencia. Y de ser así, pregunto: ¿Ajustaron en esa misma medida el salario de sus funcionarios de más bajo nivel? Porque, no dudo que han sido capaces de hacerlo a sus más altos ejecutivos, que no son los panameños.

Pero esta estafa ha sido corregida con la acción del actual gobierno, al haber adquirido dichos corredores. Estoy seguro de que con un contrato justo, ético y moral se hubiera tenido que desembolsar menos dinero, pero las circunstancias probablemente no lo permitían, basado en la bendita seguridad jurídica que creo que se debe respetar, pero que debemos reglamentar, porque en base a ella se estafa a los ciudadanos de la nación, que son los que realmente pagan con sus impuestos o sus tarifas esos proyectos, bajo acuerdos inmorales e injustos para la población.

La jugada genial de este gobierno, desde mi punto de vista, hay que aplaudirla. Primero, porque era la única manera de adquirir estas propiedades; de lo contrario, según se nos informó, para su rescate tendríamos que haber esperado muchos años y pagar un precio 10 ó 20 veces mayor. El vocero de uno de estos corredores expresó hace unos meses que su adquisición costaría más de mil millones de balboas.

Segundo, el uso de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Fondo Fiduciario traerá beneficios, porque su lucro será mucho mayor. En el caso de la CSS, esta entidad tenía más de 500 millones de balboas a plazo fijo, ganando intereses muy bajos, que no son cónsonos con la capitalización que dichos fondos deben tener para poder hacer frente a las futuras pensiones.

Tercero, este dinero generará riquezas para nuestro país.

Aprovecho este espacio para aclarar algunas inquietudes que hemos escuchado de diversas personas, en el sentido de que los corredores deben ser gratuitos. No me parece ni justo ni responsable. No es justo, porque el dinero que se utiliza para la compra de los corredores corresponde a los 3 millones de panameños de cada una de las nueve provincias, quienes por lógica no disfrutan dicha facilidad. No es responsable, primero, porque se deben tener reservas para su mantenimiento; segundo, debe generar ganancia para la CSS y tercero, porque se tiene entendido que se ampliarán dichos corredores y esto se debe autofinanciar con el ingreso de los peajes.

Ahora bien, sí creo que el Gobierno debe buscar alternativas para eliminar los tranques en las garitas de peaje. Hay una serie de alternativas que se aplican en otros países que podemos adaptar al nuestro y, de esta manera, resolver este mal servicio que se ha heredado.

Por otra parte, creo que el Gobierno debe hacer público el acuerdo y todos los beneficios que implica; sería una muestra de transparencia y un ejemplo importante que se retribuirá hacia los gobernantes con respecto a su confiabilidad.

Nuevamente, aplaudimos la acción del Gobierno, pero ahora le toca a este mejorar las deficiencias antes mencionadas, hacer un buen uso de los ingresos e instituir una política de mantenimiento.