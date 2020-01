Un estilo peculiar

PERCEPCIÓN

WASHINGTON, D.C. –El martes me encontraba en una conferencia en la que los panelistas estaban adelantando su análisis del viaje a Latinoamérica que el presidente Barack Obama emprendió ayer, cuando sorpresivamente se mencionó a Panamá, y no de manera halagadora. Era sorprendente porque Panamá no figura ni de lejos en el itinerario latinoamericano de Obama; su viaje incluye Brasil, Chile y El Salvador.

Sin embargo, Kevin Casas-Zamora mencionó a Panamá en el contexto de comparar al presidente Ricardo Martinelli con el presidente Mauricio Funes de El Salvador. Dijo que Washington evidentemente desea que Funes sea su aliado principal [go-to guy] en Centroamérica, porque El Salvador está bastante bien comparado a vecinos como Guatemala y Nicaragua, “o hasta Panamá en algunos aspectos, donde el estilo político del presidente Martinelli es peculiar, por no decir algo más fuerte”.

Al concluir su presentación, Casas-Zamora se retiró apresuradamente del recinto, por lo que tuve que esperar hasta el día siguiente para pedirle que ampliara su comentario.

Me dijo que en Washington hay “alguna gente que ha criticado al presidente Martinelli por concentrar el poder y promover su reelección”. Señaló que “la percepción es que el presidente Martinelli no es cuidadoso en cuanto a los equilibrios institucionales”. Cuando pregunté si esta es la percepción del Gobierno estadounidense, Casas-Zamora respondió que él no puede hablar por el gobierno de Obama, pero que estos comentarios circulan entre los centros de análisis de Washington [think tanks]. Agregó que estos comentarios también se ven en los periódicos panameños.

Claro que sí. Y se escuchan también en todas las esquinas de Panamá. Pero a mi saber, esta es la primera vez que alguien en Washington lo dice en voz alta y en un foro público. Dispuse contactar a otros analistas que se fijan en Panamá para ver si perciben lo mismo.

Antes de seguir, debo señalar que Casas-Zamora fue vicepresidente de Costa Rica, bajo Óscar Arias, y ahora es analista con Brookings Institution, que es de izquierda. Su presentación se dio en el Diálogo Interamericano, que también es de izquierda y fervientemente pro-PRD. Martín Torrijos es miembro de la junta directiva del Diálogo, y Nicky Barletta es el único otro panameño entre sus miembros principales.

Contacté al director ejecutivo del Diálogo, Michael Shifter. Me dijo esto: “No estoy en desacuerdo con Kevin. El gobierno actual [de Panamá] no es visto generalmente como un modelo democrático, fuertemente comprometido con los contrapesos gubernamentales y el imperio de la ley. Se está cuestionando el estilo de gobernar de Martinelli”.

Contacté a Adam Isacson del Washington Office on Latin America, también de izquierda, quien el mes pasado hizo una mención de corrupción en el gobierno de Martinelli durante una entrevista en CNN. Isacson dijo que él no ha escuchado estos comentarios entre la comunidad de los think tanks, pero que sí los ha escuchado entre el personal [staffers] del Congreso, donde, según él, se murmura que la corrupción actual es peor que durante el gobierno previo. Isacson atribuyó esta percepción de corrupción a lo que hasta entonces había salido en los cables de Wikileaks –es decir, los cables de Barbara Stephenson, especialmente aquel sobre los contratos canaleros–, pero observó que lo que él mismo encuentra “alarmante” es lo que ha visto sobre irrespeto a la separación de poderes en el gobierno de Martinelli.

“Nadie pone a Martinelli como un modelo de líder democrático para Latinoamérica”, comentó Isacson. Opinó que se hablará más abiertamente de esto cuando el tratado de promoción comercial sea enviado al Congreso, aunque el acuerdo será ratificado sin mayor problema.

Mientras tanto, los think tanks de derecha (CSIS y Heritage) esquivaron mis llamadas, pero un analista conservador planteó que estos comentarios son “motivados políticamente”.

Quizás. No se puede descartar. Aun así, es significativo que estas cosas comiencen a decirse públicamente en Washington.