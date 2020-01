La extracción de arena y la Defensoría

El artículo Los derechos de la arena, recientemente publicado por Rolando Rangel Martín en las páginas de “Opinión” del diario La Prensa, nos obligan a la reflexión, particularmente por el desconocimiento que hay en nuestro país en relación con el alcance que tienen los derechos humanos, el desarrollo doctrinal y la evolución que ha tenido el reconocimiento a derechos fundamentales en las sociedades modernas, a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo quincuagésimo tercer aniversario celebramos el pasado 10 de diciembre.

Nuestra Constitución Política consagra en su título III los derechos y deberes individuales y sociales.

La Ley 7 de 5 de febrero de 1997, por la cual se estableció la institución de la Defensoría del Pueblo de la república de Panamá, en su artículo segundo nos indica una de nuestras tareas primordiales, “La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos establecidos en el título III y demás derechos consagrados en la Constitución Política de la república de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios internacionales de derechos humanos y la ley, mediante el control de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para que ellos se respeten, en los términos establecidos por la presente ley”.

Precisamente el capítulo séptimo de la Constitución Nacional, dedicado al Régimen Ecológico, establece en el artículo 115 el deber que tienen el Estado y todos los habitantes de la República de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

Concluí mi discurso de toma de posesión ante la Asamblea Legislativa el día 2 de abril del presente año, haciendo énfasis en la importancia del tema ambiental y la necesidad de que todos los panameños realicemos un esfuerzo por proteger nuestro medio ambiente; idea sintetizada con la frase “crecimiento sí, pero con responsabilidad ecológica”.

Ante la Defensoría del Pueblo de la república de Panamá se han presentado múltiples quejas, provenientes de moradores de áreas y poblaciones costeras, que preocupados por la manera indiscriminada en que se viene extrayendo arena, han visto en esta institución una oportunidad en la defensa de sus derechos.

Moradores de Garachiné, en la provincia de Darién, presentaron una queja ante la Defensoría del Pueblo en noviembre del año 2000, cuestionando el permiso provisional otorgado por el Ministerio de Comercio e Industrias a varias empresas para la extracción de arena submarina en el golfo de San Miguel, antes de que se terminaran y aprobaran por parte de la ANAM los estudios de impacto ambiental.

Consecuencia preliminar de la investigación adelantada lo constituye el Informe especial de la Defensoría del Pueblo sobre la extracción de arena en Panamá, en el que se deja sentada nuestra posición sobre el tema y que está disponible en nuestra página de internet en la dirección www.defensoriadelpueblo.gob.pa.

De este mencionaremos algunos aspectos de relevancia: Registros de la Dirección General de Recursos Marinos y Costeros de la Autoridad Marítima de Panamá señalan que durante el año 2000, la provincia de Darién produjo el 99.72% de los moluscos (calamar, almeja, concha) obtenidos de la pesca artesanal en todo el país. Además, en Darién se obtuvo el 17% del camarón blanco y el 100% de la langosta, entre los crustáceos. Adicionalmente, el 85.48% de la corvina extraída artesanalmente en todo el país proviene de las aguas del golfo de San Miguel y de la ensenada de Garachiné.

En términos económicos, la pesca artesanal le significó a Panamá durante el año 2000, la importante suma de 78.3 millones de dólares, el equivalente a más de una tercera parte de los beneficios que recibe el Estado panameño por la operación del Canal.

Considerando las consecuencias negativas que pueden darse como resultado de la extracción indiscriminada de arena submarina, en las que concluyen estudios realizados por la GESAMP (Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) de Naciones Unidas, por la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Valparaíso, y por la Autoridad Nacional del Ambiente, hemos adelantado en defensa y protección de nuestros ecosistemas frágiles y valiosos, la campaña denominada “No a la extracción indiscriminada de arena”, que busca concienciar tanto a las autoridades como a la ciudadanía de los peligros que dicha actividad comercial puede acarrear para el medio ambiente marino y para las poblaciones costeras, lo que podría significar la vulneración de derechos económicos y sociales, recogidos en instrumentos internacionales reconocidos por el Estado panameño y, consecuentemente, supondría violaciones a derechos humanos que la Defensoría del Pueblo está llamada a proteger.

Hemos recomendado a las autoridades municipales y nacionales, que al momento de evaluar las solicitudes de extracción de arena submarina y de las playas, consideren los efectos negativos que esta actividad puede acarrear para el sostenimiento de la biodiversidad marina, tanto en Darién como en otras áreas especialmente valiosas y frágiles.

Los alcaldes están facultados por la ley para suspender temporalmente la extracción de arena cuando se perjudique a las poblaciones, áreas protegidas, proyectos de conservación de los recursos naturales o las áreas de interés turístico o público.

Como ha acontecido en otros países, el problema de Panamá no ha sido adoptar leyes orientadas a conservar el medio ambiente, sino que la discusión se ha centrado más bien en la correcta aplicación de las mismas por parte de las autoridades.

En el recién terminado VI Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, realizado en San Juan de Puerto Rico a principios del mes de diciembre, la Defensoría del Pueblo de la república de Panamá presentó como caso emblemático nacional, el problema que ha representado en nuestro país la indiscriminada extracción de arena de las playas y del fondo del mar.

Nuestra lucha en defensa del derecho humano a disfrutar de un medio ambiente sano y a la adecuada protección de nuestro equilibrio ecológico, como deberá concluirse, no tiene que sorprender, muy por el contrario, es parte de nuestra responsabilidad y la estamos librando públicamente, tratando de involucrar en la misma a la mayor cantidad de ciudadanos, de manera que entre todos logremos cumplir con el deber que nos impone la Constitución Nacional de velar por un ambiente sano, promoviendo el desarrollo social y económico de manera que se mantenga el equilibrio ecológico y se evite la destrucción de los ecosistemas.