A favor de la tolerancia

Daniel Domínguez Z. ddomingu@prensa.com

Vivimos tiempos de preocupación y tristeza. Hay odios que han desatado muerte y desolación. Un acto terrorista y una posterior guerra, dos actos que parecen venganza de un grupo contra otro.

Conflictos entre religiones y pueblos separan a una humanidad que pocas veces ha estado unida. Cada quien, como si estuvieramos en pleno Medievo, se autoproclama representante del bien.

La modernidad se ha reducido a proclamas de justicia que en boca de ambos sectores enemigos parecen más propaganda que verdad. Las imágenes televisivas cotidianas son las de misiles inteligentes que matan inocentes y aviones transformados en misiles que destruyen ciudadanos indefensos.

En estos días uno echa de menos la práctica de una palabra clave: tolerancia. No importa en qué lado de la balanza nos encontremos en el conflicto entre Estados Unidos y Afganistán, da igual a quién llamemos culpable, estamos olvidando esa humana capacidad de aceptar al otro que no ordena directamente los atentados ni aprueba los bombardeos. Nos distanciamos de los que no tienen el color de piel o nuestros gustos sexuales y nos distanciamos de los demás porque tienen una contraria forma de ver la vida o porque su Dios no tiene el mismo nombre.

Esta semana tenemos en la mano un libro adecuado para leer en este ambiente de violencia: Diccionario de la tolerancia, de dos escritores italianos Paolo Collo y Frediano Sessi.

En esta obra se explica con lujo de detalles el daño que nos ha hecho a lo largo de la historia males como el racismo y la guerra; lo letales que han sido para la comunidad en general acciones geopolíticas como la colonización y la conquista de los imperios sobre los pequeños países, así como los prejuicios étnicos, raciales, de clase social y de género.

Libros como este permiten que uno entienda cabalmente la posición de judios, musulmanes y católicos en este conflicto bélico actual, pues Collo y Sessi te explican de forma bastante didáctica los orígenes, características y clasificaciones de estas religiones. Te comentan qué significa para cada uno de ellos la familia, el matrimonio, la identidad, la homosexualuidad y la democracia.

Diccionario de la intolerancia evita tomar partido, trata de incentivar el debate y procura orientar la lectura desde disciplinas y experiencias diversas.

Para complementar las ideas de Collo y Sessi, ambos investigadores han incluido en este interesante libro discursos de personalidades de diversas nacionalidades y épocas como Basil Davidson, Giorgio Rochat, Steven Runciman, Rigoberta Menchú, Tomás de Aquino, Leonardo Boff, Primo Levi, Raúl Hilberg, Theodor Fontane, Norberto Bobbio, Umberto Saba, Claude Lévi-Strauss, Albert Einstein, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Karl Popper, Italo Calvino, Ernest Renan y Aristóteles.

La gran preocupación de los autores de Diccionario de la tolerancia es predecir cuántas guerras debemos pasar para encontrar una paz real y verdadera y cuándo podremos comprender al vecino que proviene de culturas, tradiciones y etnias diversas.

Se plantean los también novelistas italianos si en una sociedad abocada a conceptos como la globalización, podrá existir una armonía igualmente global. Si el futuro podrá ser común para todos y si los errores históricos permitirán que se desarrolle la convivencia entre miembros de lugares o razas contrarias. No se trata de olvidar el pasado o justificar los horrores cometidos sino aprender de esas invaciones, conquistas y luchas; que evaluemos cuánto se obtuvo de masacrar y asesinar.

Consideran Paolo Collo y Frediano Sessi que poco se puede alcanzar si todavía hay en la Tierra personas que piensan que no están violando ningún derecho humano a un semejante, porque están convencidos de que esos individuos son una subespecie por ser negros, homosexuales, ateos, judíos o indígenas.