La otra forma de hacer política

Rubén M. Castillo G. rcastillo@mavclex.com Acaba de publicarse en Buenos Aires una libro que contiene una extensa entrevista hecha a Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa, quien, a través de una nueva organización, intenta reinventar el ejercicio político partidista en Argentina.

Los planteamientos de López Murphy se basan en cuatro elementos, a saber: recuperar la confianza ciudadana, establecer el ámbito de actividad del Estado, mayor libertad económica y el desarrollo de programas de asistencia para combatir la pobreza.

López Murphy señala que en nuestros países no se puede hacer política sin compromisos serios con la población. Los gobiernos del futuro deberán surgir de sólidos consensos que sólo se lograrán en la medida en que a la ciudadanía se le plantee la verdad.

Aunque parezca mentira, la población de nuestra América india se está cansando del engaño y de los políticos de doble faz. En la actualidad se puede percibir que la gente está dispuesta a sacrificarse siempre y cuando puedan palpar que sus dirigentes actúan con arreglo a lo prometido en sus programas electorales.

La disminución de las controversias ideológicas han producido un ambiente más razonable para buscar soluciones efectivas. El pueblo recobrará la confianza en sus dirigentes, si estos gestionan el ejercicio del poder basado en resolver los problemas más acuciantes. Si el mundo actual revela que el desempleo y la zozobra social son malestares preponderantes, es absurdo que los políticos pierdan el tiempo en insulsos e irracionales debates nocturnales que no producirán ningún resultado práctico. La ciudadanía espera, según el parecer de López Murphy, que los políticos entiendan que son meros “inquilinos del poder” y no sus dueños absolutos.

López Murphy se considera un político liberal y como tal cree que lo más importante para el ser humano es la libertad. Considera que la libertad económica es fundamental para el desarrollo de nuestros países, basada en reglas y normas que eviten que el ejercicio desmedido de la misma pueda atentar contra la propia sociedad.

Sobre el particular, el político argentino en referencia señala que el problema de las privatizaciones de los bienes del Estado no se abordó de la mejor manera ya que, en muchos casos, estas no fueron antecedidas de reglas que garantizaran el interés social.

Por otro lado, López Murphy considera que el Estado no puede reducir su imperio en forma descontrolada. Según él, el Estado debe permitir que la empresa privada intervenga en todas las áreas de la economía y, como contrapartida, debe velar por el irrestricto cumplimiento de la ley. En otras palabras, el Estado debe evitar la existencia de privilegios y debe luchar para que nadie quede exento del imperio de las normas jurídicas.

El Estado, además, debe garantizar la seguridad ciudadana y establecer las bases del tipo de sociedad que se anhela.

La ciudadanía debe ser consciente de que no hay fórmulas mágicas para resolver sus problemas y que para enderezar esa persistente y pesada cadena de equivocaciones, es necesaria la vigencia de gobiernos con autoridad. Si el gobierno surge de un pacto ciudadano en el que se establece con claridad meridiana su “carta de navegación”, éste tendrá todos los avales para alcanzar las metas propuestas, siempre dentro del marco de la institucionalidad. La autoridad, entonces, surge del consenso y del cumplimiento de las promesas electorales.

Creo, siendo crítico, que López Murphy confía demasiado en la libertad económica para corregir los desajustes sociales y siento que adopta la teoría de Fukuyama sobre el fin de las ideologías, pero debo aceptar que, en el fondo, sus planteamientos suponen otra forma de hacer política.

Lo cierto es que la obra mencionada deja la sensación de que pronto los latinoamericanos exigiremos realidades, en vez de soñar perpetuamente con promesas.