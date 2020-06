Frente a la emergencia sanitaria: ¡Exigir que se cumpla la ley no es un capricho!

Garantías constitucionales

Con la promulgación de la Resolución de Gabinete No. 11 del 13 de marzo de 2020, el gobierno declaró un “Estado de Emergencia Nacional” fundamentado en el artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas, y no en el artículo 55 de la Constitución Política de la República de Panamá. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación? Y, ¿por qué las acciones que restringen garantías individuales fundamentadas en la Resolución de Gabinete No. 11 son inconstitucionales?

Existen diferencias esenciales en las disposiciones del artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas y el Artículo 55 de la Constitución Política. Más allá de la disparidad de términos entre “urgencia” y “emergencia”, los efectos jurídicos son los que nos interesan. La Ley de Contrataciones Públicas faculta al gobierno únicamente a llevar a cabo procedimientos especiales de adquisiciones de emergencia. Por eso, no se requiere que el Ejecutivo tenga validación externa (por decir, del Legislativo) para esta acción. Por otra parte, el artículo 55 de la Constitución Política, es el único que permite la suspensión de garantías constitucionales. El procedimiento para ello comprende la promulgación de un decreto acordado en Consejo de Gabinete y, en caso de prolongarse por más de diez días, la confirmación por la Asamblea Nacional.

Si el gobierno hubiese utilizado la Resolución de Gabinete No. 11 para asuntos exclusivamente relacionados a la contratación de servicios o adquisición de bienes, no hubiese ningún conflicto. El problema es que el gobierno ha utilizado dicha resolución como un habilitante para suspender garantías constitucionales, tales como la libertad de reunión, libertad de tránsito, ejercicio al comercio y el derecho a la propiedad privada. Esto es un precedente nefasto para nuestra democracia y Estado de derecho. La Constitución es el único escudo que tienen los ciudadanos contra arbitrariedades y abusos por parte del gobierno, si no cuidamos eso, nos quedaremos a merced de la voluntad política del momento.

Ahora bien, el gobierno podría defender su actuar argumentando, como hemos escuchado en las conferencias de prensa, que no se han suspendido garantías constitucionales. Nos queda la duda de esta afirmación, puesto que el 8 de junio de 2020, la Misión Permanente de Panamá ante la OEA, le informó a este organismo de la suspensión de garantías, específicamente, las que restringen movilidad ciudadana en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, ordenadas por la Resolución No. 492 de 6 de junio de 2020. Nuevamente, una resolución que no cumple con el estándar constitucional requerido para suspender garantías constitucionales.

El segundo argumento podría ser la justificación de la medida y que la Constitución contempla limitaciones a ciertas garantías por motivos de salubridad. Sin embargo, esta interpretación expansiva de la Constitución ha sido rechazada por la Corte Suprema de Justicia, en la demanda de inconstitucionalidad contra los actos de la ASEP, cuando esta ordenó la suspensión de las señales de telefonía entre las comunidades de Viguí y Horconcito, a solicitud del Órgano Ejecutivo. Al respecto, la CSJ mencionó que, “si la Constitución establece requisitos para la declaración del Estado de Urgencia, tales requisitos deben cumplirse”. Además, la Corte rechazó la posibilidad que el presidente, por sí mismo, o con uno de sus ministros, pueda suspender las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Exigir que se cumpla la ley, no es un capricho. No son incompatibles la observancia del derecho con la acción efectiva para detener la Covid-19 o cualquier otra amenaza existente.

La autora es miembro de la Fundación Libertad