La fusión Minsa–CSS

En la empresa privada, es bastante frecuente observar la fusión de empresas. Estamos en ciernes de observar la fusión de dos entidades del gobierno; dos empresas públicas orientadas a brindar servicios de salud a la población panameña, instituciones que en el día a día no comparten sus experiencias, no se apoyan y hasta dan la impresión de que compiten entre ellas. Existe la percepción de que no brindan el servicio deseado, y el que prestan, lo realizan con una productividad y costos con frecuencia criticados.

En la fusión de empresas se busca lograr una sinergia, ofrecer un producto o servicio tal que las empresas involucradas, solas y separadas no están ofreciendo y jamás podrán lograrlo. Se espera reordenar el personal que trabajará para la nueva empresa, disminuir la burocracia, bajar los costos y lograr mayor efectividad, eficiencia y productividad en todos los aspectos, desde la adquisición de los insumos hasta el producto final o servicio que se pretende ofrecer; todo esto bajo la visión de que la nueva entidad tenga capacidad para crecer.

Según los autores Habeck, Kröger y Träm, para lograr el éxito en una fusión, algo que se alcanza en menos del 50%, es necesario seguir un plan de trabajo que debe incluir los siguientes elementos: la visión del futuro que se tenga y la estrategia que se ha elaborado para enfrentarla.

El liderazgo, el cual se debe establecer de forma urgente y prioritaria, se sustenta en el compromiso, en evitar las deserciones y en utilizar los talentos, conocimientos y capacidades disponibles.

El crecimiento; para ello, se debe aprovechar la sinergia y lograr que la nueva entidad tenga la capacidad de ofrecer un valor agregado.

Los resultados inmediatos, los cuales habrán sido planeados con antelación y que se comunicarían veraz y oportunamente.

Las diferencias culturales, ya que generalmente la cultura de una empresa se impone sobre otra; sin embargo, primero hay que considerar cuál es la esfera de acción de cada una de las partes antes de la fusión y pensar si, culturalmente, valdría la pena mantenerlas separadas e intactas.

La comunicación, ya que el logro de los objetivos dependerá de la forma como se ha elaborado la visión y la forma como se ha comunicado. Debe estar planeada y apoyada con inversiones, compromisos, objetivos y la retroalimentación. Solo la buena comunicación permitirá lograr la aceptación y proporcionar la dirección y orientación adecuada de la gestión. Recordar que la falta de comunicación es una forma de comunicación, porque permite la creación de un tipo de mensaje que no tiene control: los rumores.

La gestión de los riesgos, o sea, considerar los probables riesgos y actuar de forma proactiva, no reactiva.

Algo en que todos los panameños estamos de acuerdo, independientemente de apoyar o no la creación de un Sistema Único de Salud, es que el paso a darse no sea una vez más un gran negocio para pocos, la penalización de muchos y la continuación del problema.