Un gran defensor de la libre expresión

TRAYECTORIA.

Es difícil hacer un perfil de Winston Robles, pero tal vez la mejor manera es decir que siempre luchó por la justicia, la equidad y la defensa irrestricta de la libertad de prensa.

Conocí a Winston cuando estaba ya al mando de La Prensa y luchaba junto a Bobby Eisenmann y Guillermo Sánchez Borbón mano a mano contra la dictadura.

Un gran amigo, hoy fallecido, Manuel Jiménez Borbón, de La Nación de Costa Rica, me lo había retratado muy bien. Winston, me dijo Manuel, es un luchador de nuestros ideales. Siempre que necesites una mano de ayuda acude a él. Y lo hice muchas veces. Llamaba a Winston constantemente para invitarlo a que se uniera a alguna misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), o para que formara parte de alguna comisión. Su voz fuerte y sincera siempre me respondía lo mismo: Julio, lo que necesites de mí para esta lucha lo tendrás. Nunca me dijo que no. Siempre estaba en la línea de avanzada de los defensores de la libertad de expresión, que es la luz del faro de la SIP. A través de los años empecé a conocer otros perfiles de este amigo Winston. Nunca dio su brazo a torcer para luchar por las libertades individuales ya sea en Panamá o en el resto de América. Me gustaba cuando me comentaba sobre su columna ‘Hoy por Hoy’. Fue siempre un apasionado por los derechos humanos, por el derecho a la información pública. Siempre tuvo muy claro que el derecho a la libertad d expresión es el árbol central de todas las otras libertades.

Necesitamos más Winston Robles en esta lucha incansable. Hombres con esta convicción hacen tiritar a los tiranos, a los atropelladores de nuestro credo. Y lo hacen con pluma fuerte e ideas claras.

Hay que quitarse el sombrero por estos caballeros de la prensa, donde sin lugar a dudas el nombre de Winston tiene un lugar preferencial.