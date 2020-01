De guerra e ingobernabilidad

PANAMá.

Washington, D.C. - "Aquí estamos en guerra", me dijo una señora panameña por teléfono ayer.

Lamentablemente, esa guerra es lo que el gobierno de Martín Torrijos ha querido y ha buscado. Desde antes de anunciarse la reforma circulaba en diarios y por internet la noticia de que "el gobierno se está preparando para guerra" (con la cancelación de vacaciones para la Fuerza Publica y otras medidas), hecho que claramente demostraba que el gobierno sabía que imponer su reforma a tambor batiente sería nada menos que una declaración de guerra contra su propio pueblo. Ese no es el actuar de un gobierno democrático ni el de un gobernante que ama y respeta a su pueblo. Tampoco lo es todo lo que ha seguido desde entonces: la aprobación legislativa del plan en sólo 13 días, la negación de información actuarial, la ausencia de un proceso para incluir a la ciudadanía en el análisis de opciones, y el atropello en las calles. Creo que el joven Torrijos no comprende el proceso democrático y confunde los atributos de "presidente" y "dictador".

En este diario, el Hoy por hoy del jueves pasado deploró la "estrategia intransigente de FRENADESSO, que ya ronda en irresponsabilidad" y expresó preocupación por el hecho de que la intranquilidad en el país está afectando la economía y la posibilidad de inversiones. Pero esa preocupación de que una guerra interna ahuyente las inversiones es precisamente algo que el gobierno de Torrijos ha debido tomar en cuenta antes de declararle la guerra a su ciudadanía. Ahora, creo, que la única manera de cesar la guerra es que el gobierno derogue la reforma y comience de nuevo. No es suficiente que el gobierno suspenda la Ley 17 porque ese diálogo que el gobierno ahora propone (como táctica divisionista) es algo que tenía que haberse hecho antes, no después, de aprobarse la ley. Ahora que estamos frente a un "fait accompli", el diálogo no sirve para nada.

Por otro lado, los editorialistas de este diario tienen mucha razón en señalar que las inversiones premian el "buen gobierno" y que Torrijos júnior haría bien en recordarlo, precisamente porque su gobierno se está preparando para una magna obra que requerirá que inversionistas internacionales confíen en la estabilidad y seriedad del país. Que prosperidad y buen gobierno van de la mano es el mensaje central de un artículo que publiqué esta semana (ver el Martes Financiero) sobre los estudios de "buen gobierno" (en inglés, "good governance") que el Banco Mundial (BM) ha venido haciendo desde 1996. Las cifras (ver http:/info.worldbank.org/governance) muestran que bajo el gobierno de Mireya Moscoso, Panamá no avanzó en el camino hacia "buen gobierno" y retrocedió significativamente en cuanto a "calidad regulatoria, que "mide la ausencia de políticas hostiles al mercado".

En 1998, bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, la "calidad regulatoria" del gobierno panameño alcanzó un nivel de excelencia que superaba el 92.9% de los países en el mundo. En 2004, por contraste, la "calidad regulatoria" en Panamá había descendido dramáticamente a nivel solamente superior al 60.6% de los países, una caída de 32.9 puntos. Hubo un retroceso mucho más leve -el autor del informe lo califica de "realmente muy pequeño"-- en cuatro indicadores adicionales: "estado de derecho", "voz y rendición de cuentas", "estabilidad política" y "efectividad gubernamental". En "control de corrupción", asombrosamente, hubo un avance minúsculo bajo el gobierno de Moscoso.

Sorprendentemente, las cifras de Panamá (para 2004) en todos los seis renglones, incluso corrupción y estado de derecho, no están tan mal comparativamente; Panamá está por encima de más del 50% de los países en todas las variables y está muy por encima del promedio entre países latinoamericanos. Pero los que queremos que Panamá sea un país serio sabemos que eso no es suficiente. El gobierno de Pérez Balladares logró que el país avanzara en estos indicadores, el gobierno de Moscoso falló gravemente al no hacer igual, y será inaceptable, intolerable, e imperdonable que el gobierno de Torrijos nos lleve aún más para atrás. Porque si aplicamos esos seis indicadores de "buen gobierno" a la situación actual en el país, no dudo que el gobierno de Torrijos recibiría nota mala. Esto es bastante preocupante si uno lo ve solamente desde el punto de vista de derechos cívicos, pero es también alarmante desde el punto de vista comercial. Si no acatan las reglas de "buen gobierno", ¿cómo pretenden endeudar al país por generaciones?