Guerra y… el ‘Band of Brothers’

Fabián Echevers

En aquel emotivo vuelo de retorno a la Patria, con mi familia y mis hermanos del exilio… sentí lo que es la hermandad, al haber compartido con un grupo de personas con variadas posiciones e ideas, una experiencia terrible como la expatriación forzosa con un arma en la cabeza. En ese momento, al ver de nuevo a mi Panamá desde los cielos, pensé “y ahora ¿cómo voy a accionar para lograr la libertad y democracia para mi país?”. La respuesta a mí mismo fué “¡una prensa libre!”. Locura total: un diario libre en plena dictadura … ¡y sin saber nada sobre lo que conlleva armar un periódico o ser periodista! Sí tenía claro que la libertad de expresión y opinión es la madre de todas las libertades.

Una vez llegamos, hablé con amigos y mi locura los entusiasmó por mi experiencia empresarial. ¡Manos a la obra!... ¿Con quiénes? Con un grupo pequeño, pensamos 5, como máximo, para poder movernos sin mucho ruido y con representación de los movimientos democráticos y que el grupo se comprometiera a la lucha, ¡a riesgo de vida!

Éste fue el grupo de 5 que logramos armar: Fabián Echevers. Socialista democrático, doctorado en la Sorbona y hombre universal…Ricardo Arias Calderón, demócrata cristiano y profesor universitario… Ricardo J. Bermúdez, profesional, luchador desde los tiempos de Acción Comunal… Ricardo Alberto Arias, prestigioso abogado corporativo y luchador por la democracia…y quien escribe.

Decidimos lanzarnos a la guerra…y allí nació otro “Band of Brothers”. Fuimos armando un plan de acciones diarias que en un año pudiera producir un diario libre en plena dictadura. Nuestra relación se tornó íntima, de confianza absoluta por el riesgo compartido, ¡una real hermandad! Lo primero era aprender: primer viaje a la SIP, en Salt Lake City, lo hicimos Fabián y yo, y nos registramos como “La Prensa, diario en formación - Panamá”. Nos registramos los dos e ingresamos al gran salón de la primera Asamblea General.

Se encontraban adentro 250 dueños de medios escritos de todo el continente. Se abrió la sesión y como primer punto nos solicitaron ponernos de pie para un minuto de silencio por el asesinado Pedro Joaquín Chamorro, de La Prensa de Nicaragua.

Cuando íbamos por el cuarto minuto por igual número de muertos, Fabián se volteó y me dijo “Bobby, parece que hemos decidido dedicarnos a un proyecto productor de mártires”. “Así es, Fabián, pero vamos para adelante”. “¡Claro que sí!”. Así conocimos a los dueños de las papeleras, de los servicios de noticias, al ingeniero del Herald, quien nos diseñó la planta y logramos el nombre del “Comandante” Carlos Castañeda, quien inició el diseño de La Prensa nuestra y un padrinazgo que fue vital.

Se fue cumpliendo todo el prorama en reuniones diarias de 3-4 horas, y llegó el momento de escoger de entre nosotros quién sería el Director Editorial del nuevo diario; nos decidimos por Fabián, quien no dudó en lanzarse a un trabajo casi que imposible en un ambiente dictatorial.

Algunas anécdotas en las que estuvo Fabián que lo muestran de cuerpo entero: luego de varios ataques físicos a La Prensa, un día, el Estado Mayor nos citó a los cinco a la Comandancia. Estaban rabiosos por una caricatura de Wilfi. Allí nos trapearon y amenazaron con cerrar el periódico con la próxima. Bajamos las escaleras y en la esquina, antes de montarnos al carro, Fabián nos dice: “¿Qué les parece si el editorial mañana se titula “Tienen la fuerza para cerrarnos, pero no la fuerza moral para callarnos”?... se escuchó un unánime ¡Sí!. Ésa era la valentía de Fabián y de los cinco de el “Band of Brothers”.

Otra: el diseño original tenía una columna de cápsulas titulada “En Pocas Palabras”, que por el enredo del inicio se estaba llenando de basura. Estando Fabián en su oficina, llegué y le comenté que teníamos que hacer algo con esa columna. “La basura que allí sale no es el periodismo que luchamos por hacer”, le dije. En ese momento Guillermo Sánchez B., quien era corrector, pasaba frente al vidrio de la oficina; Fabián le tocó el vidrio y lo llamó; Guillermo, entra... y Fabián le dice: “Poeta, quiero que me ayudes y revises las capsulas de “En Pocas Palabras”, eliminando la basura. “OK” – contesta el Poeta, no muy feliz con el nuevo compromiso. A los dos días, Guillermo entra a la oficina de Fabián energúmeno: “Viste la vaina, Fabián, no dejaron ni una sola cápsula para mañana; ahora ¿qué hago?”. Fabián, atolondrado por mil problemas de un periódico que apenas iniciaba, le contesta cortándolo “¡Inventa, Poeta!”... Y así nació un género periodístico nuevo e histórico que era información, opinión y humor. “En Pocas Palabras” se convirtió en la columna más leída de Panamá.

Pos-Prensa, Fabián fue llamado por Guillermo Endara para servirle al país como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el mayor monumento a este ciudadano es su construcción de el diario La Prensa, que devolvió al país la Madre de todas las libertades: la de expresión.

Fabián….amigo de el “Band of Brothers” que formó La Prensa, cumplió 90 años antes de despedirse de este mundo. Mucha gente llora su ausencia, entre los cuales estamos los últimos dos de ese grupo: Ricardo Alberto Arias,y yo… y quien gerenció el diario en esa época heróica, Francisco “Pancho” Arias.

El autor es fundador del diario La Prensa