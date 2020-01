Otros habitantes El saril

Allá por 1928, Standley escribió: “La roselle [saril] es sembrada en cantidades en Panamá, especialmente por los antillanos. Tanto de esta planta se ve en mercados y caminos que uno podría pensar que la demanda está sobresaturada”.

El nombre “Saril” es bien del patio y debe provenir de “Sorrel”, uno de sus nombres en inglés; Roselle, Jamaica Sorrel, Florida Cranberry, son otros nombres en dicho idioma. En países de habla hispana se le conoce como Quimbombó Chino, Sereni, Rosa de Jamaica, o simplemente Jamaica. Hasta donde tengo conocimiento, solo en Panamá se le conoce popularmente como “saril”.

Lo que llamamos “flores” o “pétalos” con los cuales se prepara la bebida que disfrutamos en tiempos de Navidad -costumbre muy de Jamaica por cierto-, no son propiamente las flores sino los cálices que rodean a éstas.

Nativa de la región entre India y Malasia, la variedad que aquí consumimos es un arbusto anual de unos 2.5 metros de altura. Se siembra con las lluvias a partir de semillas. Entre septiembre y octubre está en flor y los cálices están listos para cosecha a partir de noviembre y diciembre: el saril es entonces uno de esos “productos del verano”.

Se piensa que el saril fue llevado al continente africano en tiempos muy antiguos y de ahí los esclavos trajeron las primeras semillas al Nuevo Mundo. Yo siempre me he imaginado a esos hombres, mujeres y niños arrancados de su tierra, trayendo consigo lo que podían en semillas, creencias religiosas y cantos y melodías para que la tristeza no los terminara de matar, en esos tiempos tan bajos en la historia de nuestra especie.

Ya en el siglo XVII se plantaba en Brasil. Su cultivo en Jamaica data de 1707; aproximadamente 1840 para Guatemala. A fines del siglo XIX existían dos centros de producción de mermelada de saril en Australia, con notable exportación a Europa. A Panamá fue traído por los antillanos que vinieron a trabajar en la construcción del Canal.

Actualmente se encuentra ampliamente distribuido en los trópicos y subtrópicos de ambos hemisferios. Pero es interesante, un amigo de origen campesino de Santiago de Cuba me dice que allá en la isla no lo ha visto. Y otro de Colombia, que bastante ha viajado por su país, recién conoció el saril aquí en Panamá.

No se crea que para tener relevancia un producto debe estar necesariamente en las estanterías de los supermercados. Otra cosa es que no sepamos. A inicios de la década de 1970, entre 10 a 25 toneladas anuales de “flores” secas de saril producidas en el Senegal, se exportaban por barco a Europa (Alemania, Suiza, Italia).

¿Cuánto rinde una planta? En Puerto Rico se estima su rendimiento en 4 libras de cálices y al sur de la Florida en 16 libras.

Las dos formas populares de consumo en nuestro medio son como refresco y como café, predominando ampliamente la primera. Para refresco, los rojos cálices se separan de la cápsula que contiene las semillas y se hierven con jengibre. Para hacer café se secan las cápsulas y se extraen las semillas (entre 15 a 20 semillitas por cápsula). Estas se tuestan, muelen y se usan como café.

Pero es bueno saber que hay más posibilidades. En regiones templadas donde los frutos no maduran, partes del tallo y las hojas se consumen. En las Antillas, y también en Europa, los cálices secos son utilizados para dar sabor y color a ciertos licores. Se les cocina frescos con azúcar y se les usa luego como relleno de pasteles y tartas. Molidas primero o aplastadas en un mortero, se hace mermelada o sirope para pudines, gelatinas y tortas heladas; también se puede rociar sobre pan de jengibre, waffles o helados.

Si bien no es la idea hacer de esta columna un recetario de cocina, transcribir información así bien que me despierta el apetito y la curiosidad. Gratificante seria en todo caso animar a descubrir más usos para la enorme variedad de productos vegetales disponibles en la ciudad.

Estudios hechos por nutricionistas con el saril que se consume en Centro América muestran un alto contenido de calcio, niacina, riboflavina y hierro. Y lo más interesante, varias fuentes reportan que el saril tiene el doble de vitamina C que la naranja.

Entonces y aunque no llegue a los supermercados, ahí está el saril a la venta en las calles, mercados y mercaditos de la ciudad. Y bien vale conocerlo, apreciarlo, consumirlo.