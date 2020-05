La hipertrofia del Estado

La hipertrofia es definida como el “aumento excesivo del volumen de un órgano” y, en casos médicos, la misma puede causar desde disminución de funciones corporales hasta la muerte. Cuando la hipertrofia la padece el Estado, el resultado es una inmovilidad e incapacidad casi absoluta para llevar a cabo las funciones inherentes a su existencia, lo cual padecemos todos los ciudadanos que tenemos la desgracia de ser nacionales de un Estado hipertrofiado.

Igualmente, vemos a un Estado que con vehemencia y estridencia incursiona en el negocio de víveres, farmacias y otros, pero las funciones inherentes del Estado y que son el motivo de su existencia, como administración de justicia, seguridad y la garantía del respeto del derecho de los ciudadanos al libre tránsito por las calles y carreteras del país, están huérfanas de apoyo estatal. Cabe aquí el antiguo refrán que dice “el que mucho abarca, poco aprieta”.

Lamentablemente, en Panamá abundan los ejemplos de iniciativas del Estado que quedan anuladas por el propio Estado, producto del crecimiento desmesurado y exuberante de una fauna burocrática e institucional que ante la ausencia de funciones productivas reales, decide tratar de justificar su existencia convirtiéndose en un obstáculo ante todo indicio de avance, desarrollo o iniciativa individual o empresarial.

La actual dirigencia del Instituto Panameño de Turismo, al igual que la administración anterior, ha tenido excelentes resultados en la promoción de nuestro país como destino turístico y en lograr que Panamá sea considerado un home port para la industria de cruceros, con lo cual hay un incremento real en el número de turistas que recibimos, con todos los resultados económicos favorables que ello conlleva para muchos panameños, pero nos encontramos con que la Dirección de Migración se afana en detener autobuses de turismo en las carreteras nacionales para exigir pasaportes y aquel turista que haya osado dejarlo en el hotel por razones de seguridad, es exhibido como criminal y se hace acreedor a una multa por no portar el pasaporte, con lo que es previsible que no regresará a Panamá y además, erosionará el nombre de nuestro país como destino turístico, producto de semejante desatino burocrático.

Igualmente, la Dirección de Aduanas (ahora convertida en Autoridad de Aduanas) exige una declaración jurada en el caso de aquellos turistas que porten determinadas cantidades de efectivo, quienes son asaltados al salir del aeropuerto. Aunque desde Aduanas informan que ellos no tienen nada que ver con estos hechos delictivos, llama la atención cómo es tan común que los delincuentes sepan cuáles son los turistas que cargan altas sumas de dinero, los cuales tuvieron que hacer la respectiva declaración en la oficina de Aduanas del aeropuerto.

Otro ejemplo de hipertrofia estatal: durante años, las distintas administraciones del Estado se han empeñado en promover la competitividad de las empresas panameñas, lo que es loable, pero el mismo Estado, a través del Ministerio de Comercio e Industrias, impuso medidas compensatorias a favor de empresas que no habían hecho nada para mejorar su competividad, incrementando de esta forma los costos operativos de aquellas empresas que sí lo habían hecho.

En el ejercicio de mi profesión de abogado, me encontraba un día en unas dependencias municipales y casi sufro de un ataque cuando me enteré de que dicha oficina había sancionado con multa a la Caja de Seguro Social por supuestas faltas al aseo. A pesar de que suponía que los asalariados y empresarios pagaban cuotas del seguro social para cubrir riesgos laborales, atención médica, pensiones y jubilaciones y la administración de dichos programas, me enteré de que el Estado y los municipios consideran que esos fondos son para pagar multas, lo que, junto a la exuberante cantidad de empleados de dicha entidad de seguridad social, explica por qué la atención es tan deficiente y los medicamentos tan escasos, a pesar de las millonarias sumas recaudadas en concepto de cuotas obrero-patronales.

Casi podría continuar ad infinitum describiendo otros ejemplos de este tipo de dislates que seguramente los lectores han sufrido en carne propia, producto del crecimiento desmesurado de la fauna burocrática estatal.

La única explicación para esta hipertrofia estatal es el clientelismo político. Pero es hora de que nuestros gobernantes y aspirantes a serlo entiendan que un Estado excesivamente grande se impide a sí mismo realizar las funciones y obras que está obligado a realizar, lo cual afecta la economía y el progreso del país, pero también incide negativamente sobre la cantidad de votos que sus organizaciones políticas recibirán en las siguientes elecciones.