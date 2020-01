La informalidad, un problema y un gran reto

REALIDAD.

Recientemente tuve el privilegio de escuchar la magistral charla de Hernando de Soto, connotado economista peruano, de renombre mundial. El Instituto Libertad y Democracia que preside, se ha venido dedicando por muchos años al estudio de la informalidad a nivel mundial.

De acuerdo con Hernando de Soto, el trabajo informal no se circunscribe a Centroamérica y Panamá sino al mundo entero. La crisis del capitalismo, según de Soto, no se debe a la globalización sino a que los países en desarrollo no han podido globalizar el capital en sus territorios.

Los latinoamericanos en particular, han intentado incorporarse al capitalismo global, pero han fracasado, ya que no han podido incorporar a la mayoría de la población en la creación de capital. Esto se ha debido principalmente a que cada vez más latinoamericanos se incorporan a la actividad extralegal o informal.

Según Hernando de Soto, los gobiernos deben tener la disposición de aceptar:

- Que los pobres necesitan estar mejor documentados.

- Que toda persona es capaz de ahorrar.

- Que lo que falta son los sistemas de propiedad legalmente integrados que puedan convertir el trabajo y los ahorros de las personas en capital.

- Que la desobediencia civil y las mafias de hoy no son fenómenos marginales sino el resultado de personas que se desplazan de pequeñas comunidades a las grandes urbes.

Que implementar un sistema de propiedad creador de capital es un desafío político que supone contactarse con el pueblo, captar el contrato social y remozar el sistema legal.

De acuerdo con estudios recientes de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), más del 63% de los centroamericanos no encuentran un empleo formal, por lo que se ven obligados a incursionar en la economía informal. En el caso de Panamá, el nivel de informalidad se ha incrementado dramáticamente a partir de fines de los 80. Hay un número creciente de micro y pequeñas empresas que transitan en la informalidad. Dentro de las causas principales de esta realidad, se encuentran: la falta de oportunidad de conseguir un trabajo remunerado, el bajo nivel de escolaridad y casi nula capacitación; además, de la gran cantidad de trámites y obstáculos burocráticos por parte de las autoridades nacionales y municipales.

Los niveles de ingresos de los trabajadores informales están por debajo del salario mínimo, muchos trabajan en forma eventual sin pagar ningún impuesto y menos cuota alguna del Seguro Social. No obstante, muchos de ellos reciben los beneficios de la seguridad social en calidad de dependientes. Situación esta, que no debía darse, ya que estos beneficios solo deben ser recibidos por los cotizantes. De continuar esta tendencia, cada vez serán menos los cotizantes al fisco y al Seguro Social, y por ende será más grande la carga para los jóvenes que empezarán a cotizar en el futuro.

Ante esta cruda realidad, es urgente que se haga un estudio minucioso sobre los niveles de informalidad en Panamá. El gobierno panameño en particular, debe hacer ingentes esfuerzos para mitigar esta situación con una acción eficaz, que permita a los más pobres incorporarse a la economía de mercado, y así crear riqueza. Solo así podrán mejorar su condición de vida y salir del subdesarrollo.

El autor es empresario