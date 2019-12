Una iniciativa necesaria con métodos cuestionables: Franklin Briceño Salazar

PROYECTO DE LEY 61

Lamentable resulta leer en los medios de comunicación sobre posiciones extremas e irreconciliables que poco ayudan en un tema que aceptamos es impostergable abordar: la educación sexual y reproductiva. Olvidamos que tan sensible asunto se debe atender con seriedad y respeto, sin insultos ni descalificaciones, en apego a la verdad, construyendo juntos un proyecto propio y cónsono con nuestra particular realidad social, educativa, cultural, moral y ética.

El punto medular que trata de imponer la ley es la educación integral en la sexualidad (EIS). Estas palabras, que parecen bonitas e inofensivas, son la génesis en la que radica el diferendo actual del tema, pues obliga a incluir contenidos y métodos sobre la ideología de género, ofertados como solución al problema de fondo y creados por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Y es que, al pretender imponerla como obligatoria en todos los centros educativos, públicos y privados, del país, se desconoce otros modelos exitosos y cónsonos con la conciencia moral y ética de los padres de familia que nos oponemos a dicha ideología. Los padres de familia son los grandes ausentes en la construcción del diseño curricular que corresponde, así como meros receptores –conforme al proyecto de ley– del producto final del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Eso sin mencionar que la EIS es parte de la agenda de la ONU, adoptada hasta el año 2030, que contiene claras líneas de acción para consolidar la ideología que sirve de sustento al proyecto de ley y a las cuestionadas guías del Meduca, que tratan de explicar que nacer con el sexo masculino o femenino es una imposición social –no biológica– y que cada ser humano tiene derecho a decidir qué desea ser y hacer, como si un hombre pudiera gestar hijos.

El proyecto de ley busca establecer las garantías, protección y atención de la salud sexual en concordancia con la Constitución Política, las leyes de la República y los convenios internacionales. Esto no está ahí por casualidad, es parte de la mencionada agenda de Naciones Unidas para implantar, de manera silente, la ideología de género sobre la base de que, al no aceptarla nos convertimos en un país atrasado. No podemos dejar puertas abiertas en este asunto, como la pretendida sujeción a los convenios internacionales en la materia.

En adición, el proyecto de ley presenta ambigüedades que deben observarse, como la plasmada en el artículo 18, que permite la esterilización de cualquier persona sin quedar supeditada al consentimiento de otra. Entonces, me pregunto: ¿dónde queda la tutela de los padres frente a sus hijos? Nuestras obligaciones como tutores están expresadas en múltiples normas, pero en este caso, ¿como padre, estaría violando los derechos sexuales de mis hijos?

No cabe duda de que el proyecto presenta grandes avances frente a la originaria iniciativa legislativa sobre el tema, pero deja puertas abiertas que resultan peligrosas. Además, nuestras recomendaciones son desoídas. ¿Por qué las personas que no estamos de acuerdo con esto, por temas morales (observen que no menciono para nada la religión), tenemos que aceptar como obligatorio que nuestros hijos tengan esta enseñanza? ¿Por qué cuando a quienes apoyan este proyecto de ley se les presentan alternativas, se hacen de oídos sordos o reaccionan con insultos? Estas son las preguntas que nadie quiere responder.

Toda persona tiene derecho a ser respetada en sus ideas, percepciones, decisiones, opiniones, inclinaciones personales, opciones libres e informadas, de cualquier naturaleza que sean; incluyendo lo atinente al plano sexual y reproductivo, pues lo hace sobre la base de su propia formación, experiencia, conceptualización de sí mismo y de su entorno y en ejercicio de su propia libertad. Nadie debe señalar ni juzgar a otro, cada quien vive su realidad y situación particular, que merece respeto y consideración recíproca. Mientras no asumamos esta premisa como necesaria, no avanzaremos favorablemente en un tema que requiere nuestra profunda y objetiva consideración.