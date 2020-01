Los inicios de El Caudillo

Cuando las oportunidades tocan la puerta, lo hacen inusitadamente. A los 18 años, pueden hasta pasar inadvertidas.

Esto fue lo que le sucedió a Javier Rodríguez, protagonista de la serie El Caudillo, que se pasó en televisión el 24 y 25 de noviembre del año pasado, con ocasión del Centenario de la República.

El actor en su casa, durante la entrevista que dio a “La Prensa” Javier Rodríguez, a la edad de 18 años

Rodríguez cuenta que “un amigo y yo fuimos a hacer un casting a Canal 2, y al que fuera seleccionado lo llamarían para que tomara un curso de actuación. Fue mi amigo quien me llamó para decirme: “ey, Javier, ven, llega, cuélate, nadie se va a dar cuenta”.

Bien aconsejado y “colado”, Javier llegó al curso, estimulado por la camaradería del amigo que había pasado la prueba del canal de televisión. “El salió en un programa, mientras que yo seguía intentándolo, hasta que conseguí salir en Parecen pero no son”, cuenta Javier.

Pero el debut del incipiente actor no fue al calor de las luces de las cámaras...

El comienzoLa producción le auguraría su futuro artístico sin que él lo vislumbrara.

“Todo empezó hace tres años. Recuerdo que necesitaban gente para mover los muñecos y yo me dije: ¡Yo puedo!, pero no me querían a mí, sino a una mujer. Solamente éramos tres personas: dos chicas y yo. Una no podía por ser menor de edad y la otra porque estaba en la universidad, entonces solo quedaba yo y no les quedó otra opción a los productores que tomarme a mí”, cuenta Rodríguez.

Según el actor, esa fue la primera vez que trabajó con los hermanos Dufour, los productores del programa que le dio su primera experiencia en televisión (en Parecen pero no son).

Javier dijo que luego los Dufour le ofrecieron trabajar en Décadas, un programa de perfil histórico, “en el que quitaron todo el personal del anterior programa y solo me dejaron a mí y a un amigo”. Esto fue otra señal de su destino, opina.

Sin imaginarse lo que le deparaba el futuro, Javier recibe otra buena nueva de boca de los Dufour. “Me dijeron: bueno Javier, ahora viene algo más grande, viene...”. Es así como él se involucra en producciones tales como Linda Labé y La otra cara, ambas bajo la dirección de los hermanos Dufour y en las que trabajó como asistente de producción y coordinador de piso, “aunque hasta ese momento no había actuado, solo había hecho pequeñas cosas, pero tenía nociones sobre todo lo que era la actuación. Sin embargo, sentía curiosidad por saber si en verdad tenía talento para actuar”, dijo Rodríguez.

Y aparentemente Rodríguez no es el único que sabe de su talento. Delfina Vidal, coordinadora del departamento de Producción y una de las guionistas de la miniserie El Caudillo, dijo que aunque Rodríguez había realizado pequeñas actuaciones, su elección se basó en el hecho de que “tiene la sensibilidad para meterse en el personaje. Además, él es una persona que tiene sus objetivos definidos, como por ejemplo actuar lo mejor posible, y lo hizo a pesar de su poca experiencia”.

Vidal aseguró que durante el casting, Javier demostró que podía asumir el reto.

Por otro lado, Amargit Pinzón, también guionista de la serie, dijo que “en Javier vi a una persona más suelta, a diferencia de las demás. Se necesitaba una persona corporalmente desenvuelta y este muchacho reunía los requisitos en cuanto a aptitudes se refiere”.

El actor tras bastidores

El actor principal de la serie El Caudillo dijo que al principio buscaban a alguien que tuviera un parecido físico a Victoriano Lorenzo (de su historia trata esta novela, si se le puede llamar así) y al no encontrarlo, optaron por buscar a una persona que “tuviera las aptitudes para interpretar el papel, y es ahí donde entré yo”.

- ¿Quién te descubre para que hicieras de El Caudillo?

- “Fueron los hermanos Dufour. Ellos se fijaron en mí porque me dijeron que tenía esa fuerza para demostrar mis habilidades y meterme en el personaje, aunque hasta ese momento no se me había cruzado por la mente que yo pudiera ser El Caudillo”.

- ¿Qué te impulsa a salir detrás de cámaras para actuar?

- “Verás; dejar mi trabajo de asistente de producción o coordinador de piso para aprenderme un guión y actuarlo me puso a pensar; aunque fue lo que siempre quise hacer. La idea me tentó más aún cuando los Dufuor me dijeron: inténtalo Javier, haz el casting

- Tenías experiencia dirigiendo actores en las diferentes producciones que has trabajado, pero tú no habías actuado nunca ¿Cómo enfrentaste el reto?

- “Actuando. Cuando me dieron el guión, mis primeras prácticas fueron con Agustín Clement. El iba a estar en la cinta y como lo conocía no tuve que romper el hielo”.

- Esta vez no tuviste que colarte entre los demás para conseguir actuar. ¿Cómo asimilaste la noticia de que ibas a ser El Caudillo?

- “Luego de pasar la prueba de fuego; cuando me lo dijeron no lo podía creer. Fue un momento emocionante. Era la primera vez que actuaría frente a cámaras”.

- Y ¿Qué dijeron tus padres cuando se lo contaste?

- “Se sorprendieron. No lo podían creer, igual que yo. Al principio de todo esto ellos pensaban que era solo un pasatiempo. No creían que algún día me convertiría en un actor.”

- ¿Sentiste temor en algún momento?

- “Sí. A pesar de haberme demostrado a mí mismo que tenía talento, tuve miedo. Quizá el gran temor era que la gente no me aceptara. Es normal sentirse así, pero he aprendido a no ponerme barreras que me impidan hacer lo que quiero”.

- ¿Cuál fue la parte más difícil que tuviste que soportar cuando interpretaste al Caudillo?

- “Te diré que la parte más difícil por la que tuve que pasar para convertirme en el Caudillo fue los maquillajes. Yo tenía que actuar en casi todas las escenas, así que durante el tiempo que duró la filmación me tuvieron que teñir la piel de un color oscuro para parecerme más al personaje”.

- ¿Cuál fue la táctica para darle realismo a tu interpretación?

- “Traté de identificarme con el personaje, aunque quizá lo que me ayudó fue tomar cosas de mí para aplicárselas al Caudillo, porque yo me decía: imagino que Victoriano Lorenzo se podía poner tan bravo como yo a veces me pongo.”

- Y después de El Caudillo, ¿qué sigue?

- Bueno, el 6 de enero debo volver a México, donde estoy tomando clases de actuación junto con Agustín Clement. Además, estoy viendo las posibilidades de trabajar allá. Pero me gustaría volver a actuar en Panamá, al regresar a fines de año”.