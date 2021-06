Investigación relacionada con Minera Panamá

Réplica sobre

COBRE PANAMÁ ES UNA EMPRESA COMPROMETIDA CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO DE SUS COMUNIDADES VECINAS

Luego que este diario divulgara información firmada por la periodista Mary Triny Zea, en la que haciendo mal uso de terminología técnica presenta afirmaciones inexactas con respecto a la gestión ambiental de la mina Cobre Panamá, la empresa solicita formalmente derecho a réplica sin edición, para aclarar que:

1. ES FALSO que la empresa haya causado 209 daños ambientales; LO CIERTO es que se trata de hallazgos puntuales, a los cuales se aplicaron las medidas correctivas de forma inmediata. En los 10 años que tiene de aprobado el estudio de impacto ambiental se han revisado 14,640 compromisos cumplidos, que incluyen compromisos ambientales, sociales y de seguridad. Un hallazgo no implica un incumplimiento, ni un daño al ambiente o afectaciones a la salud pública.

2. ES FALSO que la empresa realice descargas de agua residual, doméstica, y/o industrial en el río Botija; LO CIERTO es que la empresa extrae una pequeña porción de agua del río Botija, que es usada como agua potable para el campamento ubicado en la cuenca del río Chicheme. El agua residual del campamento es tratada y no se deposita en el ambiente.

3. ES FALSA la falta de buenas prácticas para mantener la calidad del agua; LO CIERTO es que la empresa cuenta con un Departamento de Monitoreo Ambiental compuesto por 12 especialistas, cuya función es realizar labores de monitoreo ambiental en componentes como: aire, agua, suelo, ruido, vibraciones y meteorología. La compañía cada año incrementa el presupuesto de monitoreo ambiental, alcanzando en año 2021 la cifra de $2.2 millones.

4. ES FALSO que se hayan congelado expedientes; LO CIERTO es que los procesos administrativos a los cuales se refiere el diario están relacionados a Estudios de Impacto Ambiental anteriores a la fase de Construcción del Proyecto, que datan del 2009 al 2011 (desde el año 2019 Cobre Panamá está en fase de operaciones).

5. ES FALSO que la empresa haya incurrido en una infracción al depositar llantas usadas en botaderos autorizados; LO CIERTO es que conforme con el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III, los neumáticos del proyecto pueden ser dispuestos en los depósitos de material inerte (botaderos). Por tanto, no es un incumplimiento, es una medida de mitigación aprobada por el Ministerio de Ambiente.

6. ES FALSO reportar la ausencia de cruces para que la fauna pueda transitar; LO CIERTO es que se han construido - a lo largo de la carretera interna- una red de 70 cruces de fauna silvestre para permitir el paso de animales tan grandes como el tapir. La inversión anual en monitoreo de fauna terrestre asciende a los $40,000.00, mientras que para la fauna aérea se ha invertido un aproximado de $90,000.00.

7. ES FALSO que no existan labores de rescate de fauna; LO CIERTO es que la empresa cuenta con 5 Planes de Rescate de Fauna y un grupo de 8 biólogos contratados para realizar rescate permanente en las áreas intervenidas. Además, se contrata un equipo de unas 40 personas (entre biólogos, paramédicos, ayudantes de campo y otros) para realizar los rescates. Los informes son presentados a las autoridades semestralmente y el presupuesto anual del año 2021 asciende a $835,000.00.

8. ES FALSO que en la veterinaria para los animales rescatados se hallaron medicamentos vencidos; LO CIERTO es que la empresa utiliza material aprobado por el Ministerio de Salud (Minsa) y mantiene en su clínica veterinaria alrededor de 28 medicamentos diferentes. La empresa destina $100,000.00 anuales para la atención de la clínica veterinaria, de los cuales $36,000.00 se dedican a mantener un correcto inventario de insumos y otros.

9. Es importante mencionar que Cobre Panamá proporcionó, hace más de un año, toda esta información a La Prensa, e invitamos a la periodista a visitar el sitio para que por su propia cuenta pudiera verificar los hechos. Esta invitación - hecha por escrito tres veces – nunca fue aceptada.

10. Hacemos hincapié en la transparencia, invitando a hacer uso correcto de la información para el cumplimiento responsable del periodismo sin sesgos y basado en las mejores prácticas, por lo que rechazamos categóricamente cualquier oficio que diste de ello.

Reiteramos a la ciudadanía que Cobre Panamá ha honrado sus compromisos y de manera oportuna ha cumplido con todos los lineamientos establecidos por las autoridades locales e internacionales, sin causar ninguno de los daños que insinúa la referida y lamentable nota.

La Prensa efectuó su publicación basada en documentos oficiales del Ministerio de Ambiente. 13 informes de inspecciones de seguimiento y de oficio, por denuncias de la comunidad, que iban desde 2012 a 2019. Los informes de MiAmbiente, plasmados en más de un centenar de páginas, detallaron 'incumplimientos' reincidentes por parte de Minera Panamá y que el principal recurso afectado fue el hídrico, así como el suelo. Por lo tanto, los 209 hallazgos que documentó este diario son incumplimientos, según los calificó MiAmbiente y no la periodista. Además, confirma la entidad que estos daños no se corrigieron inmediatamente. Así se evidencia, por ejemplo, en la inspección de oficio de enero de 2018, según el informe No. 007-2018, en el que se reportó un desgarro en una poza de sedimientación y, según los inspectores de MiAmbiente, los sedimentos fueron a parar al Río Del Medio.

